Români acuzați că au ucis un conațional în Danemarca. „Corpul victimei, legat de o baterie auto, ar fi fost aruncat într-un râu”

Patru români vizați de mandate europene de arestare au fost prinși de polițiștii din Constanța, Dâmbovița, Buzău și Brăila, anunță Poliția Română într-un comunicat transmis joi.

Cei patru bărbați erau căutați de autoritățile daneze, fiind acuzați că l-au ucis pe un alt român, în august.

„Autoritățile judiciare din Danemarca au emis mandate europene de arestare pe numele celor patru, iar Biroul Sirene România a sesizat Parchetele de pe lângă Curțile de Apel, respectiv inspectoratele de poliție județene, aceștia fiind depistați, de către polițiști, ieri, 9 septembrie, în județele Constanța, Dâmbovița, Buzău și Brăila”, a declarat Poliția Română în comunicatul transmis.

Presupusa crimă a fost comisă în 24 august.

„Din cercetări a reieșit faptul că, la data de 24 august 2026, 4 bărbați, cu vârste între 22 și 31 de ani, ar fi ucis un alt bărbat, tot român, pe teritoriul Danemarcei, iar corpul victimei, legat de o baterie auto, ar fi fost aruncat într-un râu”, a adăugat Poliția Română.

Autoritățile române le-au informat pe cele daneze cu privire la reținerea celor patru bărbați.

„În prezent, procedura de executare a celor 4 mandate europene de arestare este în curs de desfășurare”, a mai precizat Poliția Română.