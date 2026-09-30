Români acuzați că au vrut să trimită în Belarus un utilaj pentru echipamente militare de peste 1.700.000 de euro. Percheziţii DIICOT în Bucureşti şi în 3 judeţe

Procurorii DIICOT şi poliţiştii au făcut miercuri 12 percheziţii în Bucureşti şi judeţele Dâmboviţa, Bacău şi Ilfov, la persoane acuzate că au încercat să trimită la o entitate din Belarus un utilaj industrial care putea fi folosit pentru fabricarea echipamentelor militare, anunță Poliția Română.

„Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că, în perioada decembrie 2025 – septembrie 2026, mai multe persoane ar fi desfășurat activități comerciale și tehnice având ca obiect fabricarea, comercializarea și transferul unor utilaje industriale cu dublă utilizare, susceptibile să fie folosite atât în scopuri civile, cât și pentru fabricarea unor echipamente cu destinație militară”, a anunțat Poliția Română, într-un comunicat.

În cauză este vizat un utilaj industrial de tip VL40 (strung vertical), cu o valoare de aproximativ 1.750.000 de euro.

Suspecții vizați de percheziții sunt acuzați că au încercat să transfere utilajul către o entitate din Belarus supusă măsurilor restrictive ale Uniunii Europene prin intermediari din state terțe.

Anchetatorii spun că au fost identificate date potrivit cărora, prin integrarea unor componente hardware şi software, precum şi prin efectuarea unor lucrări asupra parametrilor tehnici ai utilajelor, acestea au dobândit caracteristici care le permiteau utilizarea în scopuri militare.

„Din actele de urmărire penală rezultă, de asemenea, indicii privind utilizarea unor circuite comerciale prin intermediul unor societăți din state terțe, în scopul disimulării beneficiarului final și al evitării aplicării regimului de control al exporturilor, precum și existența unor demersuri pentru obținerea unor autorizații de export, urmate de continuarea operațiunilor în condițiile respingerii acestora de către autoritățile competente”, a precizat Poliția Română.

Opt suspecţi sunt urmăriţi penal și au fost duși la sediul DIICOT pentru audieri.