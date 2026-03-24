România a plafonat adaosului comercial pentru benzină și motorină. Cum au procedat alte țări

Guvernul a anunțat luni că va lua o serie de măsuri care vor proteja economia și populația de criza prețurilor de la pompă. În realitate s-ar putea ca efectul lor să fie cvasi-nul. HotNews a analizat ce măsuri au luat alte state europene confruntate cu crize similare.

Cele mai folosite măsuri au fost reducerile temporare de taxe pe carburanți, subvenții la pompă și plafoane (de facto) la preț sau la marjă, plus ajutoare țintite pentru transportatori și gospodării vulnerabile.

1. Reduceri de accize și TVA la carburanți

Franța: discount generalizat la pompă (18 cenți/litru inițial, apoi până la 30 cenți/l, după care treptat retras), finanțat din buget și aplicat direct în prețul de la stație.

Italia: reduceri temporare ale accizelor pe benzină și motorină de circa 20–25 cenți/l, plus discuții despre „acciză mobilă” (folosirea veniturilor suplimentare din TVA pentru a tăia acciza când cresc prețurile).

Belgia, Austria, Spania, Portugalia, țările baltice: diverse tăieri de accize și/sau reducere TVA la carburanți, în general între 5 și 20 cenți/l echivalent.

2. Discounturi directe la pompă și controlul marjelor

Franța: reducere la pompă suportată de stat, aplicată tuturor tipurilor de combustibil (benzină, diesel, GPL etc.).

Austria: reducere temporară a accizei + plafonarea marjelor brute ale benzinăriilor.

Alte state (ex. Portugalia, unele din Europa Centrală): mecanisme prin care statul rambursează o parte din preț sau din creșterea prețului companiilor de distribuție, cu condiția scăderii prețului la pompă pentru consumator.

3. Ajutoare pentru sectoare sensibile (transport, agricultură, pescuit)

Franța: granturi directe pentru transportatori rutieri (camioane, ambulanțe, etc.), pe lângă reducerea de preț la pompă.

Spania și Portugalia: rabat suplimentar pe litrul de combustibil pentru transportatori, agricultori și pescari, pe lângă măsurile generale de TVA/accize.

4. Plafonări parțiale și măsuri de „naming and shaming”

Italia: proiect de „acciză mobilă” și sancțiuni/inspecții pentru stațiile care nu afișează prețul mediu național, pentru a descuraja specula și „încărcarea” marjelor în criză.

Unele state au discutat sau aplicat temporar plafoane la marja de distribuție, mai degrabă decât la prețul final, ca să nu blocheze total piața.

5. Ajutoare sociale și compensări pe factură (indirect și pentru combustibili)