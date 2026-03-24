De ce măsurile Guvernului în lupta cu prețul carburanților nu vor opri totuși scumpirile

Guvernul a anunțat luni că va lua o serie de măsuri care, spun autoritățile, urmează să protejeze economia și populația de criza prețurilor de la pompă. În realitate, însă, aceste măsuri sunt doar apă de ploaie și vor avea efecte foarte mici la pompă, în timp ce carburanții vor continua să se scumpească nestingheriți.

Să le luăm pe rând.

Prima și cea mai importantă măsură din pachetul Guvernului este plafonarea adaosului comercial practicat de companii pentru benzină, motorină și materii prime, pe întregul lanț de activitate economică, potrivit unui comunicat al Guvernului.

Un beneficiu al acestei măsuri este că limitează specula, însă în această perioadă scumpirile nu vin din adaosul practicat de firme, ci din cotațiile internaționale ale petrolului.

Pe de altă parte, însă, plafonarea marjelor de profit poate duce la penurie în piață. Adică firmele nu mai au niciun motiv să vândă carburanți, își reduc producția și nu mai aduc din import. Așa ne putem trezi că ajungem în benzinărie și nu mai avem ce să cumpărăm (poate doar un sandviș scump).

În plus, companiile pot ocoli această regulă și pot compensa pierderile prin creșterea altor costuri interne sau pot muta profitul în alte segmente, precum magazine sau servicii.

Totodată, măsura defavorizează companiile mici, care s-ar putea găsi în riscul de a ieși din piață, afectând astfel concurența și, pe termen lung, posibilitatea reducerii naturale a prețurilor la pompă.

Exportul de carburanți va depinde de decizia a două ministere

O altă măsură prezentată este interzicerea exportului de carburanți, care va putea fi făcut doar cu acordul Ministerului Economiei și al Ministerului Energiei.

În primul rând, este vorba de limitarea exportului doar pentru carburanții de producție internă (după cum a precizat ministrul Energiei) care, la motorină, înseamnă doar jumătate din consum.

Pe de altă parte, așa cum este formulată, această măsură permite ca exportul să fie decis discreționar, la latitudinea celor doi miniștri.

Principalele destinații pentru exportul motorinei românești sunt Republica Moldova și Ucraina.

Eliminarea componentei bio din benzină – impact mic în preț, dar crește poluarea

O altă măsură anunțată este renunțarea la componenta de biocarburant care era acum la benzină (8% în volum), această în condițiile în care cotațiile de carburanți bio (etanol la benzină și biodiesel la motorină) sunt, de regulă, mai mari decât cotațiile carburanților clasici. Însă în această perioadă, când prețul petrolului a crescut, diferența dintre ele s-a redus.

În plus, Guvernul vorbește doar de componenta bio din benzină, nu și de cea din motorină. Or problema prețurilor este în primul rând la motorină, carburantul cel mai folosit atât de populație, cât și de industrie.

Mai mult, eliminarea componentei bio din benzină va duce la creșterea poluării.

În concluzie, toate aceste „măsuri” vor fi ca un pistol cu apă în războiul cu prețurile din benzinării.

Ministrul Energiei nu a știut să explice efectele acestor măsuri

Luni, în conferința de presă în care a prezentat măsurile, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, nu a știut că explice care vor fi concret efectele lor asupra prețurilor din benzinării.

Întrebat de jurnaliști dacă prețurile vor scădea în urma aplicării acestor idei, Ivan s-a bâlbâit și a spus că nu are un glob de cristal să ghicească cine va mai ataca pe cine pe plan mondial.

„În momentul de față, toate aceste măsuri au rolul de a stabiliza, dar nu pot schimba dinamica internațională a prețurilor. Măsurile vor avea un impact de protecție a pieței și de limitare a impactului negativ. Dacă vreți o cifră certă, n-ar fi… Ca să revin, până acum am propus un set mai larg de măsuri care au fost analizate. Acum avem un set de măsuri pe care le vom adopta și mai avem un alt set de măsuri pe care din punctul meu de vedere trebuie luate de îndată”, a spus ministrul Ivan.

O măsură care ar reduce imediat prețul la pompă este scăderea taxelor încasate de stat, iar Ivan spune că a venit cu această propunere în Guvern, însă până acum nu s-a luat o decizie în acest sens.

Opinie nepopulară: lăsați mașina în parcare!

Există însă o măsură ieftină și simplă, la care nu s-a gândit nimeni din Guvern până acum. Sau poate s-a gândit, dar nu a spus-o nimeni cu voce tare. Este vorba despre încurajarea populației să reducă consumul de carburanți și să se orienteze spre metode alternative de deplasare.

Desigur, pentru români, aceste recomandări pot trezi amintiri triste din perioada comunistă, când circulam alternativ dacă aveam numere pare sau impare la mașină și stăteam la cozi kilometrice (la propriu) atunci când se găseau carburanți în benzinării.

Ce putem face este să nu mai așteptăm măsuri doar din partea Guvernului și să participăm și noi la eforturile de a contracara această criză: să lăsăm mașina în parcare și să folosim mai mult mijloacele de transport în comun sau să ne grupăm cu colegii pentru a împărți costurile deplasării spre serviciu, spre exemplu, acolo unde se poate.

La fel, să folosim bicicletele sau trotinetele, mai ales acum, când s-a făcut cald afară. Și să nu uităm că mersul pe jos face piciorul frumos.