România are cel mai dificil sezon pentru sistemul energetic din ultimul deceniu
România traversează cel mai dificil sezon rece pentru sistemul energetic din ultimul deceniu. Cele două reactoare de la Cernavodă, care asigură în mod obișnuit aproximativ o cincime din electricitatea țării, sunt oprite de aproape trei luni.
Seceta a coborât Dunărea sub nivelul la care centrala nucleară își poate răci instalațiile, iar aceeași lipsă de apă a redus serios producția hidrocentralelor. Sistemul energetic național se află în stare de alertă încă din 1 august.
România a pierdut temporar exact acele surse care produceau constant, la costuri mici, și care asigurau echilibrul rețelei în orice moment al zilei.
Mai multe detalii pe Profit.ro.