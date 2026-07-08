România, Bulgaria și Turcia extind operațiunile de deminare din Marea Neagră. Anunțul Bucureștiului la summitul NATO

România, Bulgaria și Turcia au convenit miercuri, în cadrul summitului NATO de la Ankara, să extindă o forță operativă comună însărcinată cu dezamorsarea minelor plutitoare din Marea Neagră, pentru a include misiuni de protecție a infrastructurii critice, a anunțat Ministerul Apărării din București

Cele trei state au înființat forța operativă de dezamorsare a minelor în 2024 pentru a contracara amenințarea reprezentată de minele plutitoare, în urma invaziei Ucrainei de către Moscova în 2022.

De atunci, aceasta a neutralizat peste 150 de mine plutitoare din Marea Neagră, amplasate pe rute comerciale cruciale.

La summitul alianței de la Ankara, cele trei țări au convenit să-și extindă misiunile pentru a include infrastructura critică, printre care sectorul energetic, telecomunicațiile și conductele submarine.

Toate cele trei țări au proiecte de explorare sau producție de gaze în Marea Neagră. Proiectul românesc de gaze offshore „Neptun Deep” urmează să intre în exploatare în 2027, ceea ce va face din România cel mai mare producător de gaze din Uniunea Europeană.

„Protejarea infrastructurii critice din Marea Neagră necesită o abordare complexă, integrată și pe termen lung”, a declarat Ministerul Apărării din România într-un comunicat.

„Prin misiunile executate de Forțele Navale Române, împreună cu partenerii din regiune, este asigurată menținerea unei prezențe navale permanente în zona de responsabilitate, inclusiv în întreaga Zonă Economică Exclusivă a României, nu doar ca măsură de descurajare, ci și ca instrument de reacție imediată”, se precizează în comunicat.

România are o frontieră terestră de 650 de kilometri cu Ucraina. Dronele rusești au intrat în mod repetat în spațiul aerian românesc, iar minele plutitoare amenință Marea Neagră, pe rutele comerciale și energetice cheie.

MApN a explicat că misiunea principală a MCM Black Sea TG este asigurarea libertății de navigație în apele Mării Negre, prin misiuni de supraveghere, acțiuni de neutralizare a posibilelor pericole pentru traficul maritim, precum și activități conexe de căutare și salvare pe mare.

Comanda este exercitată prin rotație, pentru mandate de câte șase luni, România deținând-o în perioada 9 iulie 2025 – 8 ianuarie 2026. În prezent, comanda este asigurată de Turcia, urmând ca aceasta să fie preluată de Bulgaria începând de joi, 9 iulie.

Vânătorul de mine M 271 „Căpitan Constantin Dumitrescu” va participa, în perioada 9 – 24 iulie, la cea de a XI-a activare a MCM BS TG, cu misiunea principală de monitorizare a zonei de responsabilitate maritimă și de asigurare a libertății de navigație în raioanele maritime în care se vor desfășura activități de instruire în cadrul Exercițiului multinațional BREEZE 2026, a mai spus MApN.