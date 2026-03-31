România discută cu Ucraina coproducția de drone prin programul SAFE. Miruță: „MApN să fie o piesă centrală, nu doar beneficiar”

Dronă MQ-9 Reaper la baza aeriană de la Câmpia Turzii, în 2025 / Sursă foto: U.S. Air Force - Tech. Sgt. Stephanie Serrano

Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a discutat marți, la sediul MApN, cu ministrul adjunct al apărării pentru integrare europeană din Ministerul ucrainean al Apărării, Sergiy Boyev, despre posibilitatea dezvoltării și producției de drone în coproducție, în cadrul instrumentului european SAFE, potrivit unui comunicat al ministerului.

Potrivit MApN, oficialii au analizat opțiuni pentru producția de aeronave fără pilot în colaborare directă, inclusiv variante de transfer tehnologic.

„Proiectul beneficiază de 200 de milioane de euro prin programul SAFE, în coproducție, și ne dorim ca în această colaborare MApN să fie o piesă centrală, nu doar un beneficiar”, a declarat Miruță.

El a precizat că autoritățile discută în aceste zile formarea unei echipe dedicate proiectului, iar termenul pentru semnarea contractului este sfârșitul lunii mai.

Ministrul Apărării a mai spus că România ar urma să beneficieze de experiența acumulată de Ucraina în război, precum și de acces la personal și infrastructură pentru producția de tehnică militară.

„Va fi, de asemenea, un avantaj și pentru Ucraina, respectiv faptul că prin participarea României la proiectul SAFE va fi finanțată producția de drone”, a adăugat el.

Potrivit ministerului, discuțiile tehnice vor continua în zilele următoare, inclusiv cu participarea a 15 companii ucrainene care și-au prezentat capacitățile.