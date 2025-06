România este țara europeană cu cele mai mici preţuri la alimente şi băuturi nealcoolice

Un raport al Institutului Naţional de Statistică (INS) arată că România este mai ieftin stat din UE la alimente și băuturi nealcoolice. Următoarele state cu cele mai mici preţuri la alimente şi băuturi nealcoolice sunt Slovacia şi Polonia, potrivit documentului publicat vineri de INS.

Cifrele INS se bazează pe date Eurostat. Acestea arată că România era în 2024 cel mai ieftin stat din UE pentru grupa ‘Alimente și băuturi nealcoolice’, cu 76% sub media UE. Este urmată de Slovacia (83% sub media) și Polonia (87% sub media UE).

La polul opus se află Luxemburg (125%) urmat de Danemarca (120%), având cel mai ridicat nivel al prețurilor pentru această grupă de produse.

Potrivit INS, indicii nivelului prețurilor exprimă câte unități din aceeași monedă sunt necesare pentru a cumpăra un volum identic de bunuri și servicii în țări diferite, pentru fiecare grupă de bunuri și servicii.

În anul 2024, pentru bunurile de consum și serviciile din componența consumului final se plătesc 100 euro la nivelul Uniunii Europene, iar la cele două extreme 143 euro în Danemarca și respectiv 60 euro în Bulgaria.

Cel mai scăzut nivel al prețurilor pentru bunurile de consum și serviciile din componența consumului final al gospodăriilor populației, în cadrul statelor membre, a fost înregistrat în anul 2024 în Bulgaria, fiind cu 40% mai mic decât media UE, urmată de România (36% sub media UE).

România, cea mai ieftină și la recreere și cultură

România are și cel mai scăzut nivel al prețurilor dintre țările UE, pentru grupa „Recreere și cultură”(67%), urmată de Bulgaria (68%).

La indicele de volum al PIB/cap de locuitor, România înregistrează o valoare, calculată pe baza PPC, care o situează la nivelul de de 78% față de media Uniunii Europene, urmată de Ungaria și Croația cu 77% față de media UE, potrivit Agerpres.

Cea mai mică valoare a Produsului Intern Brut pe locuitor, în anul 2024, a fost înregistrată de Bulgaria, cu 34% sub media UE, iar cel mai ridicat nivel al PIB-ului pe locuitor din Uniunea Europeană a fost înregistrat de Luxemburg, acesta depășind media UE cu 142%.

Acest lucru se explică parțial prin faptul că un număr mare de cetățeni străini au o pondere crescută în forța de muncă totală a țării și contribuie la realizarea PIB-ului, dar nu fac parte din populația rezidentă, potrivit Agerpres.