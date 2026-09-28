România finanțează un val de peste 4,4 GWh de baterii. Două programe de 650 milioane EUR s-au deschis azi pentru entități publice. Ce finanțare pot accesa firmele până pe 30 octombrie

România are în derulare programe de finanțare care ar trebui să ducă la instalarea a peste 4,4 GWh de capacități de stocare în baterii, potrivit datelor transmise StartupCafe.ro de Ministerul Energiei.

Două noi apeluri, cu bugete cumulate de 650 milioane EUR, s-au deschis luni, 28 septembrie 2026, pentru entități publice, iar firmele mai au până pe 30 octombrie să depună proiecte într-o schemă separată de 150 milioane EUR pentru instalații autonome de stocare.

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