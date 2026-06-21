România frânează Hornbach

Retailerul german de bricolaj Hornbach, printre principalii jucători pe piața românească de DIY, a obținut cele mai mari vânzări nete trimestriale din istoria sa de aproape 140 de ani, susținute de creșteri pe toate piețele, mai puțin însă în România, unde cheltuielile de consum sunt afectate de majorările taxelor, relevă datele analizate de Profit.ro.

Grupul german a raportat vânzări nete consolidate de 2 miliarde de euro în primul trimestru al anului fiscal 2026/27, încheiat pe 31 mai, în urcare cu 4,9% de la aproximativ 1,91 miliarde de euro în perioada similară a anului trecut.

Este cel mai bun rezultat trimestrial de la înființarea companiei, iar luna mai a fost cea mai performantă lună de până acum, a precizat directoarea financiară a grupului, Joanna Kowalska.

Vânzările au crescut pe toate cele 9 piețe ale grupului, dar cu excepția României, care a înregistrat o scădere like-for-like de 4,4%, inversând un avans de 4,3% consemnat în primul trimestru al anului fiscal anterior.

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Foto: Constantin Opris | Dreamstime.com