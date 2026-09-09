„România nu trimite militari pe frontul din Ucraina”. Administrația Prezidențială explică decizia vizată de „o manipulare alarmistă”

Administrația Prezidențială a transmis miercuri un comunicat de presă în care denunță „o narațiune falsă potrivit căreia România ar urma să trimită militari în Ucraina pentru a participa la război”.

Cotroceniul, care a spus că informația falsă respectivă a circulat în mediul online în ultimele zile, a precizat că „România nu trimite militari pe frontul din Ucraina”.

„Cel mult 20 de militari vor participa, în Franța și Marea Britanie, la un Comandament Multinațional pentru sprijinul Ucrainei. Nu luptă. Nu merg pe front”, a declarat Administrația Prezidențială.

Detaliile oferite de Președinție

Instituția a explicat că este vorba despre „o decizie administrativă” vizată de „o manipulare alarmistă” care o „distorsionează deliberat” pentru „a alimenta teoria nefondată a atragerii României în conflict”.

„Președintele României a solicitat Parlamentului aprobarea participării României cu până la 20 de militari la Comandamentul operațional pentru Forța Multinațională în sprijinul Ucrainei și la structurile de comandă și control subordonate acestuia. România nu trimite trupe combatante în Ucraina și nici militari pe front”, spune Administrația Prezidențială, reiterând că nu este vorba despre o prezență pe front.

Este vorba despre o „locație sigură, pe teritoriu aliat”.

„Structura de comandă are caracter rotațional și își desfășoară activitatea în Franța și Marea Britanie, la mii de kilometri distanță de linia frontului”, mai scrie în comunicat.

Militarii români implicați „participă la munca de coordonare, nu de luptă”, iar numărul lor este unul „extrem de redus”, a mai precizat Președinția.

„Participarea României cu cel mult 20 de militari, personal de stat major, implicați exclusiv în activități de planificare, comandă și control”, conform aceluiași comunicat.

„Prioritatea zero a României este protejarea și apărarea cetățenilor noștri”

Administrația Prezidențială a atras atenția că războiul lansat de Rusia în februarie 2022 „afectează toate statele din regiunea Mării Negre, inclusiv România, care are graniță directă cu Ucraina”, astfel că țara noastră se află „într-o zonă geopolitică de insecuritate persistentă, din cauza acțiunilor militare rusești”.

„Prioritatea zero a României este protejarea și apărarea cetățenilor noștri, motiv pentru care țara noastră participă în toate formatele internaționale care ajută la atingerea acestui obiectiv major de securitate”, notează Administrația Prezidențială.

Cotroceniul a explicat rolul pe care îl joacă în acest sens așa-numita Coaliție de Voință.

„Un astfel de format este Coaliția de voință pentru Ucraina, constituită cu scopul de a asigura, după încheierea unui acord de încetare a focului, un sistem de garanții politice și juridice pentru Ucraina, ceea ce ar însemna garanții de pace și stabilitate pentru întreaga noastră regiune. În vederea implementării deciziilor de nivel politic, în domeniul militar, în anul 2025, a fost activat Comandamentul operațional pentru Forța Multinațională în sprijinul Ucrainei”, a mai declarat Președinția.