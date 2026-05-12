România „pierde” lună de lună o populație echivalentă cu un orășel de provincie

Populația României continuă să scadă – în martie, numărul deceselor a fost de aproape două ori mai mare decât al nașterilor, conform datelor publicate marți de Statistică. Asta înseamnă că într-o singură lună țara a pierdut, doar prin dinamică demografică pură, adică fără a lua în calcul emigranții, echivalentul populației unui orășel de provincie precum Rovinari, Videle sau Năsăud.

În martie 2026, decesele au fost de 1,9 ori mai multe decât nașterile – 20.766 de decese față de 10.682 de nașteri, potrivit Institutului Național de Statistică. Sporul natural rezultat: minus 10.084 într-o singură lună.

Conform datelor Statisticii, în martie 2026 s-au înregistrat certificatele de naştere pentru 10.682 de copii, în creştere cu 808 faţă de februarie 2026. Numărul certificatelor de deces a fost de 20.766, mai mare cu 1.078 comparativ cu luna precedentă. 10.704 decese au fost în rândul bărbaților, iar în 10.062 de cazuri a fost vorba despre femei.

Situația nu este una nouă. România înregistrează un spor natural negativ în fiecare an, începând cu 1992. Cifrele din martie confirmă că tendința nu s-a inversat și nu există semne că s-ar putea întâmpla asta.

Un semnal ușor pozitiv la natalitate

Față de martie 2025, s-au înregistrat cu 262 de nașteri mai multe (+2,5%), ceea ce e o evoluție bună față de tendința de scădere. Rămâne de văzut dacă este o inversare de tendință sau o fluctuație sezonieră.

De asemenea, numărul deceselor a scăzut cu 804 (-3,7%) față de martie 2025. Inclusiv mortalitatea infantilă (copii sub 1 an) a scăzut cu 24 de cazuri, ceea ce este un semnal pozitiv.

Concentrarea deceselor la vârste înaintate

Peste 70% dintre toate decesele au fost în rândul persoanelor de peste 70 de ani – peste 42,5% persoane de peste 80 de ani, iar 28,5% persoane cu vârsta între 70 și 79 de an). Asta reflectă atât îmbătrânirea populației, cât și speranța de viață mai scăzută față de media europeană.

Disparități între județe la capitolul natalitate

Județele cu cele mai multe nașteri în martie 2026: București (1.056) Iași (522), Suceava (479), Timiș (408) și Cluj (492) – practic, polii universitari și economici. La polul opus, județe ca Teleorman (95), Mehedinți (101), Caraș-Severin (101) au cifre extrem de mici, reflectând depopularea accentuată din sudul și vestul extrem al țării.

Căsătorii vs. divorțuri

În martie 2026 au fost 3.146 de căsătorii și 2.235 de divorțuri. Înseamnă un raport de aproape 1 la 1,4, ceea ce e destul de ridicat.

Conform datelor Eurostat, la nivelul UE au avut loc aproximativ 1,7 milioane de căsătorii și 0,7 milioane de divorțuri. Adică 3,9 căsătorii la 1.000 de persoane și 1,6 divorțuri la 1.000 de persoane. Raportul este deci de aproximativ 1 divorț la 2,4 căsătorii la nivel european.

Raportat la cifrele din luna martie (1 divorț la ~1,4 căsătorii), România stă considerabil mai prost decât media UE – deși cifrele lunare nu sunt perfect comparabile cu ratele anuale.

Cele mai ridicate rate de divorț din UE au fost în Letonia (2,8 la 1.000 de persoane), Lituania (2,5) și Estonia, Finlanda și Suedia (câte 2,1 fiecare). Cele mai scăzute rate de divorț au fost înregistrate în Malta (0,9), Slovenia (1,0) și România (1,1).