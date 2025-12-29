România – printre cele mai vândute SUV-uri din Europa: Principalii rivali ai lui Duster și Puma domină piața

Segmentul SUV-urilor reprezintă cea mai mare categorie de autoturisme, în acest moment, în vânzările de autoturisme din Europa, având o cotă de piață care în urmă cu un deceniu era de neimaginat. Publicul a cerut SUV-uri, iar producătorii de automobile s-au conformat, lansând pe bandă rulantă noi și noi modele.

Anul 2025 a adus o consolidare a tuturor segmentelor de SUV-uri, atât cele mai populare, B-SUV, cât și a celor compacte, C-SUV. De asemenea, este vizibilă o creștere a numărului de modele din cel mai mic segment, A-SUV, unde trecerea de la crossovere la sport-utility este destul de discretă.

O analiză Profit.ro a pieței SUV-urilor din Europa, bazată pe cifre Data Force și ACEA, arată care sunt cele mai vândute vehicule de tip Sport Utility, dar și care este poziția mașinilor de acest tip produse în România, în economia europeană a vehiculelor.