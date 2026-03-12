Iranul sfidează SUA, după ce Trump a declarat că războiul este „aproape încheiat”. Petroliere în flăcări, Teheranul intensifică atacurile în Golf

Iranul a incendiat două tancuri petroliere în apele teritoriale irakiene, intensificând atacurile asupra instalațiilor petroliere și de transport din Orientul Mijlociu și avertizând că lumea ar trebui să se pregătească pentru un preț al petrolului de 200 de dolari pe baril, sfidând afirmația președintelui Donald Trump că SUA au câștigat deja războiul, informează Reuters.

Declanșat cu atacuri aeriene comune ale SUA și Israelului asupra Iranului în urmă cu aproape două săptămâni, războiul a ucis până acum aproximativ 2.000 de persoane și a aruncat piețele energetice globale și transporturile în haos.

Conflictul s-a răspândit în Orientul Mijlociu și a determinat planuri pentru o eliberare record a rezervelor strategice de petrol, pentru a atenua unul dintre cele mai grave șocuri petroliere din anii 1970.

Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) a declarat că peste 1.100 de copii au fost uciși sau răniți.

La un miting electoral în Kentucky, înaintea alegerilor intermediare din noiembrie, în care partidul republican se află în mare dezavantaj, Trump a declarat că Statele Unite au câștigat războiul, dar nu vor să se întoarcă la fiecare doi ani.

„Nu vrem să plecăm mai devreme, nu-i așa?”, a spus el miercuri. „Trebuie să terminăm treaba”.

Prețul petrolului crește din nou

Prețurile petrolului a trecut din nou de 100 de dolari pe baril în timpul nopții, în ciuda faptului că cele 32 de țări membre ale Agenției Internaționale pentru Energie au convenit în unanimitate, miercuri, să elibereze pe piața globală o cantitate record de 400 de milioane de barili de petrol, pentru a atenua unul dintre cele mai grave șocuri petroliere din anii 1970, cea mai mare intervenție de acest gen din istorie.

Și indicii principali ai burselor de pe Wall Street au scăzut, iar acțiunile din Asia au urmat același trend.

Donald Trump a declarat că decizia AIE „va reduce substanțial prețurile petrolului, punând capăt acestei amenințări la adresa Americii și a lumii”. „

Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a declarat că Trump a autorizat eliberarea a 172 de milioane de barili din Rezerva strategică de petrol a SUA începând de săptămâna viitoare.

„Pregătiți-vă pentru un preț al petrolului de 200 de dolari pe baril”

Teheranul a declarat că intenționează să impună un șoc economic prelungit. „Pregătiți-vă pentru un preț al petrolului de 200 de dolari pe baril, deoarece prețul petrolului depinde de securitatea regională, pe care voi ați destabilizat-o”, a spus purtătorul de cuvânt al comandamentului militar iranian într-un mesaj adresat SUA.

Bărci iraniene încărcate cu explozibili par să fi atacat două tancuri petroliere în apele irakiene, incendiindu-le și ucigând un membru al echipajului, după ce proiectile au lovit trei nave comerciale în apele Golfului, au declarat joi oficialii portuari, firmele de securitate maritimă și de risc.

BREAKING: Oil tanker on fire after being attacked in the Persian Gulf – Reuters pic.twitter.com/reNGxMT2Bn — BNO News Live (@BNODesk) March 11, 2026

„Acest lucru pare să marcheze un răspuns direct și puternic al Iranului la anunțul făcut de AIE privind eliberarea unei rezerve strategice masive, menită să tempereze prețurile în creștere”, a declarat analistul Tony Sycamore.

Iranul a vizat și rezervoarele de combustibil ale unei instalații din Muharraq, a declarat ministerul de Interne din Bahrain.

Ruta crucială de petrol, blocată

Până în prezent, nu există semne că navele pot naviga în siguranță prin Strâmtoarea Ormuz, canalul blocat în prezent de-a lungul coastei iraniene, care servește drept conductă pentru aproximativ o cincime din petrolul mondial.

Un purtător de cuvânt al armatei iraniene a declarat miercuri că strâmtoarea se află „fără îndoială” sub controlul Iranului, iar grupul de națiuni G7 – Statele Unite, Canada, Japonia, Italia, Marea Britanie, Germania și Franța – a convenit să examineze opțiunea de a asigura escortă navelor, astfel încât acestea să poată naviga liber în Golf.

Trump a declarat că forțele americane au distrus 58 de nave militare iraniene și că Iranul se află „practic la capătul drumului”.

El a declarat că SUA vor „supraveghea foarte atent” strâmtoarea Ormuz, adăugând că ruta „este în stare foarte bună. Le-am distrus toate navele. Au câteva rachete, dar nu foarte multe”.

Trump a declarat anterior că navele „ar trebui” să tranziteze strâmtoarea, dar surse au afirmat că Iranul a amplasat aproximativ 12 de mine pe canal, agravând și mai mult blocada.

Avertisment de la FBI

Biroul Federal de Investigații (FBI) a avertizat că dronele iraniene ar putea lovi coasta de vest a SUA, deși Trump a spus că nu este îngrijorat că Iranul ar putea lansa atacuri pe teritoriul SUA, a relatat ABC News.

Departamentul de Stat al SUA a avertizat, de asemenea, că Iranul și milițiile susținute de Teherean ar putea planifica să atace infrastructura petrolieră și energetică deținută de SUA în Irak și a avertizat că milițiile au vizat în trecut hoteluri frecventate de americani.

Oficialii americani și israelieni au declarat că scopul lor este de a pune capăt capacității Iranului de a-și proiecta forța dincolo de granițele sale și de a distruge programul său nuclear. Un oficial militar israelian a declarat că armata are încă o listă extinsă de ținte de lovit în Iran, inclusiv rachete balistice și situri legate de programul nuclear.

Armata americană le-a cerut iranienilor să se țină departe de porturile cu facilități ale marinei iraniene, ceea ce a determinat armata iraniană să avertizeze că, dacă porturile vor fi amenințate, centrele economice și comerciale din regiune vor deveni „ținte legitime”.

Odată cu creșterea prețurilor la pompă, prețurile petrolului au devenit un element din ce în ce mai urgent în calculele din spatele războiului.