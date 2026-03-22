România se bate cu Bulgaria, dar și cu Camerun, Guatemala, Liban, El Salvador la costurile vieții HARTĂ

România rămâne una dintre țările ieftine la nivel global și regional în ceea ce privește costul vieții, potrivit indicelui global al costului vieții pentru 2026 realizat de Numbeo, care măsoară prețul cheltuielilor de zi cu zi — inclusiv chiria — raportat la New York, considerat baza de referință cu valoarea 100. Aceasta însă și în condițiile în care prețurile sunt raportate și la salarii/venituri, respectiv puterea de cumpărare a populației.

Indicele costului vieții compară prețul cheltuielilor de zi cu zi — alimente, restaurante, transport, utilități și chirii — cu nivelul din New York, oraș utilizat ca bază de referință cu valoarea 100.

Cu alte cuvinte, un indice de aproximativ 40, cât are România, indică un nivel general al prețurilor de circa 40% din costurile considerate standard în orașul american și astfel poate permite compararea directă între economii diferite. România apare printre țările cu cele mai mici costuri ale vieții, atât în regiune, cât și la nivel european și global.

În indicele general al costului vieții, România are un scor de 40,6, ceea ce o plasează în a doua jumătate a clasamentului mondial. În aceeași zonă de cost se află Bulgaria, Armenia, Argentina, dar și Liban, Camerun, Etiopia, toate cu valori apropiate ale indicelui, în timp ce sub România apar Bosnia și Herțegovina, Rusia, Moldova sau Ucraina, cu niveluri mai reduse ale costurilor generale.

