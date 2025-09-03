România se conectează la ICDL – standardul global pentru competențe digitale

ECDL Romania – ICDL Certification – lider în certificarea competențelor digitale la nivel național, anunță tranziția oficială la ICDL – International Certification of Digital Literacy, programul recunoscut în peste 100 de țări. Odată cu această schimbare, a fost lansată platforma web icdl.ro structurată modern și intuitiv, iar portofoliul de certificare internațională se extinde cu module noi, adaptate competențelor digitale contemporane: Tech Insights AI, Big Data, Blockchain, Cloud, IoT și Data Analytics, Project Planning sau Financial Spreadsheets.

De la ECDL la ICDL – un standard global

Până acum cunoscut în România sub denumirea de ECDL, programul de certificare a competențelor digitale se aliniază identității internaționale ICDL – The Digital Skills Standard. Certificarea este utilizată în peste 100 de țări și a fost obținută de milioane de persoane, fiind recunoscută de universități, companii și instituții publice la nivel global.

