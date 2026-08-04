România sub o cupolă de foc: ANM anunță anomalii termice majore în următoarele 4 săptămâni

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) avertizează că România va avea o lună cu temperaturi peste normal și foarte puține ploi. Vestul țării va fi cel mai grav afectat de căldură, iar lipsa precipitațiilor va fi resimțită puternic chiar din primele zile.

Prognoza meteo pe următoarele patru săptămâni indică o lună marcată de caniculă, confirmând cupola de foc ce aduce temperaturi neobișnuit de mari și secetă.

Săptămâna 3–10 august 2026

Valorile termice medii se vor situa peste cele specifice acestei perioade pe întreg teritoriul României, cu o abatere pozitivă mai accentuată în regiunile vestice. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii ţări, în special în regiunile intracarpatice.

Săptămâna 10–17 august 2026

Temperaturile medii vor depăşi normele climatologice în regiunile sud-vestice, vestice, nord-vestice şi centrale, urmând să fie apropiate de normal în rest. Cantităţile de precipitaţii vor fi deficitare în vestul şi nord-vestul ţării, iar în celelalte regiuni se vor situa în jurul valorilor normale.

Săptămâna 17–24 august 2026

Temperatura medie va fi mai ridicată decât normalul climatologic în vestul, sud-vestul, nordul şi centrul teritoriului, cu valori apropiate de normal în restul ţării. Regimul pluviometric va fi apropiat de normal la nivelul întregii ţări.

Săptămâna 24–31 august 2026

Mediile termice vor fi uşor peste normal în regiunile vestice şi centrale, iar în rest apropiate de normal. Cantităţile de precipitaţii se vor menţine în limite normale pe întreg teritoriul.

Estimările reprezintă mediile săptămânale ale abaterilor de temperatură şi precipitaţii faţă de perioada de referinţă 2006–2025, actualizarea fiind realizată la data de 3 august 2026. Meteorologii precizează că acest tip de produs nu poate surprinde fenomenele extreme de scurtă durată.

Caniculă în toată țara

La începutul săptămânii, ANM a emis o avertizare de mai multe zile cu temperaturi ridicate. Valul de căldură intens care a persistat în vestul, sud-vestul, centrul și nordul țării, se va extinde de marți în sudul și estul României.

Meteorologii au anunțat că va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități.

„Temperaturile maxime se vor încadra între 27…30 de grade pe litoral și în jurul a 40 de grade în Câmpia de Vest. Nopțile vor fi tropicale (cu minime de 20…25 de grade), pe litoral, în regiunile vestice și pe arii restrânse în rest, iar din noaptea de marți spre miercuri (4 / 5 august) în cea mai mare parte a țării”, potrivit unei avertizări ANM, valabile până pe 6 august.