România – Suedia, LIVE de la 21:45 în Liga Națiunilor. Surpriză uriașă în primul „11”! Ce s-a întâmplat cu Ianis Hagi

România o întâlnește în această seară pe Suedia, de la ora 21.45, în etapa #4 a Ligii Națiunilor. Meciul de pe Arena Națională va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

În meciul tur, „tricolorii” au fost învinși de naționala pregătită de Graham Potter cu scorul de 1-2, în deplasare.

Astăzi, România va încerca să-și ia revanșa în fața propriilor suporteri care vor veni în număr ridicat pe Arena Națională.

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