România trimite ajutoare umanitare în Venezuela devastată de cutremure

România acordă asistenţă umanitară internaţională Venezuelei, în urma celor două cutremure de 7,2 şi 7,5 grade pe scara Richter, care au devastat Regiunea Yaracuy şi au afectat grav viaţa şi sănătatea locuitorilor, precum şi infrastructura ţării. Potrivit Departamentului român pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), au fost trimise în Venezuela, cu un avion militar, corturi, pături, saci de dormit, perne, aşternuturi şi o gamă diversificată de medicamente, precum antibiotice, antiinflamatoare, soluţii antiseptice, analgezice etc., potrivit News.ro.

„Ca urmare a amplorii dezastrului, autorităţile venezuelene au declarat stare de urgenţă la nivel naţional şi au solicitat asistenţă internaţională pentru continuarea operaţiunilor de căutare-salvare, precum şi pentru acoperirea nevoilor umanitare urgente ale populaţiei afectate. În acest context, Comisia Europeană a activat Mecanismul de Protecţie Civilă al Uniunii Europene (UCPM), prin intermediul căruia statele participante mobilizează resurse pentru populaţia afectată”, informează, joi, DSU, printr-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, decizia de acordare a sprijinului din partea României a fost adoptată printr-o hotărâre a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă. Măsura vine ca răspuns la solicitarea autorităţilor din Venezuela.

Sprijinul oferit de România constă în bunuri de cazarmament şi produse medicale, menite să asigure protecţia şi îngrijirea persoanelor afectate. Astfel, au fost trimise corturi, pături, saci de dormit, cearceafuri, perne şi feţe de pernă, dar şi o gamă diversificată de medicamente (antibiotice, antiinflamatoare, soluţii antiseptice, analgezice etc.).

„Transportul bunurilor este realizat cu o aeronavă C-17 Globemaster III, operată în cadrul Capacităţii Strategice de Transport Aerian — Strategic Airlift Capability, din Baza Aeriană 86 Pápa, Ungaria, program la care România este stat participant. Avionul a fost pus la dispoziţie cu sprijinul Ministerului Apărării Naţionale. De asemenea, a decolat de pe Baza 90 Transport Aerian „Comandor aviator Gheorghe Bănciulescu” din Otopeni către Venezuela, având la bord şi un ofiţer de legătură din cadrul Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă”, se arată în comunicatul citat.