Platforma slovacă de investiții Finax lansează în România Produsul Paneuropean de Pensii Personale (PEPP). Este primul furnizor al acestui produs pe piața locală. Lansarea vine cu un sondaj comandat de companie, care arată cât de departe sunt românii de o pensie pregătită din timp.

Românii se tem de bătrânețe, dar nu se pregătesc pentru ea. Asta arată un sondaj realizat de Reveal Marketing Research pentru Finax, în octombrie 2026, pe un eșantion de 1.024 de respondenți. Trei sferturi dintre cei chestionați se tem serios că nu se vor descurca la pensie. 84% cred că viitorii pensionari o vor duce mai rău decât cei de azi, iar 68% se tem că vor trebui să muncească toată viața. În același timp, 60% nu își știu vârsta de pensionare, iar 59% economisesc cel mult 200 de lei pe lună sau nimic.

„Există un decalaj larg între cât de mult se tem românii de pensionare și modul în care se pregătesc efectiv pentru aceasta. Oamenii realizează că pensia de stat nu va fi suficientă, dar nu fac prea multe pentru a se pregăti. Când economisesc, este vorba de sume mici, adesea păstrate acasă sau în bancă, unde inflația le erodează valoarea. Pregătirea pentru pensionare rămâne, așadar, excepția, și nu regula, astăzi”, spune Marius Luican, director general la Reveal Marketing Research.

Diferența dintre ce așteaptă oamenii și ce primesc e mare. Trei din cinci respondenți consideră optimă o pensie lunară între 3.000 și 7.000 de lei. Potrivit INS, pensia medie netă era de 2.821 de lei în septembrie 2026.

Saltea, depozit, apartament

Banii românilor stau mai ales acolo unde nu cresc. 37% dintre ei economisesc acasă, 27% în depozite bancare și doar 8% investesc prin ETF-uri. În total, populația ține 510 miliarde de lei în numerar și în conturi curente sau de economii. Restul averii e prins în imobiliare: 93,2% dintre români își dețin locuința, față de o medie UE de 68,5% (Eurostat). Iar 48% contează pe proprietăți ca sursă de venit la pensie.

Demografia complică lucrurile. Rata fertilității a scăzut de la 2,59 copii pe femeie în 1975 la 1,39 astăzi.

„Calculele pensiilor în România nu se mai potrivesc. România îmbătrânește. Oricine se bazează exclusiv pe sistemul de stat, pe bani sau pe propria locuință riscă să aibă un venit de pensionare semnificativ mai mic decât se așteaptă. Presupunând inflația medie, chiar 1.000 RON rămas neinvestiți acasă ar pierde aproape 80% din valoare pe parcursul a 40 de ani, în timp ce dacă ar fi investit cu un randament presupus de 8% pe an, ar putea valora 7 811 RON în prețurile actuale“, spune George Moț, expert în pensii.

Ce este PEPP

PEPP este un produs de pensie personală voluntar, creat prin Regulamentul (UE) 2019/1238. Se adaugă celor trei piloni existenți. Regulile sunt aceleași în toată Uniunea, iar contul se poate muta dintr-o țară în alta în care produsul e disponibil. Impozitarea și plățile țin de legislația fiecărui stat. Banii sunt investiți în ETF-uri indexate globale, în euro. Costul total anual al variantei de bază este de 0,9%, potrivit Finax.

Pentru angajat există o deducere fiscală de 400 de euro pe an, peste plafonul Pilonului III, iar angajatorul poate contribui și el. Exemplul ilustrativ dat de companie, care nu e o prognoză și e calculat înainte de impozitare: 180 de lei pe lună de la angajator și 320 de lei de la angajat ar însemna 180.000 de lei contribuiți în 30 de ani. Suma ar putea ajunge la circa 383.000 de lei în prețurile de azi.

„România este o piață strategică pentru noi, cu un mare potențial. Este una dintre cele mai mari țări din Uniune, unde oamenii săi sunt excepțional de mobili și realizează tot mai mult că trebuie să aibă grijă de viitorul lor singuri. Astăzi, economiile lor se află în mare parte în afara piețelor de capital și tocmai acolo vedem cea mai mare oportunitate de a-i ajuta să-și crească economiile. După Slovacia, Cehia, Croația, Polonia și Irlanda, România este următorul pas în viziunea noastră de a construi o pensie fără granițe. Pensia Europeană investește la nivel global și în euro, este reglementată de legislația UE și călătorește cu clientul“, spune Juraj Hrbatý, fondator și CEO al Finax.

Juraj Hrbatý, fondator și CEO al Finax la lansarea PEPP în România. Foto: HotNews/Dan Popa

Portabilitatea e principalul argument de vânzare într-o țară cu circa 2,3 milioane de cetățeni stabiliți în UE și EFTA. 41% dintre respondenți locuiesc, au locuit sau vor să locuiască în altă țară din UE, iar printre tinerii de 18–34 de ani proporția urcă la 55%. Finax spune că anul viitor va lansa PEPP în Italia și Germania, două dintre principalele destinații ale românilor.

„Românii nu pășesc în necunoscut: oamenii din Europa economisesc deja astăzi prin Pensia Europeană. Fiecare generație de români are priorități diferite: tinerii prețuiesc libertatea și portabilitatea și securitatea persoanelor în vârstă, iar Pensia Europeană permite oamenilor să investească la nivel global și să se mute în străinătate pentru muncă fără să-și piardă economiile, deschide calea contribuțiilor angajatorilor și beneficiilor fiscale și este reglementată de legislația UE, cu costuri anuale totale de 0,9 % pentru produsul de bază PEPP. Astăzi, românii pot trece de la saltea în Europa online în câteva minute, după un scurt chestionar despre nevoile și situația lor“, spune Raul Putilean, Market Expansion Partner al Finax în România.

Raul Putilean, Market Expansion Partner al Finax în România. Foto: Finax

Finax are sediul la Bratislava și o licență de la Banca Națională a Slovaciei. Compania administrează 1,8 miliarde de euro pentru peste 115.000 de clienți, din care 122 de milioane de euro în PEPP.