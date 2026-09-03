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Emi Roberto, 18 ani, împarte cereale vacilor, ferma Ramstad, satul Prestfoss, Norvegia
Opinii /

Românul întors din Italia la 13 ani și plecat în Norvegia la 18 – povestea lui m-a făcut să citesc altfel avertismentul lui Bill Gates

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Un tânăr român stătea „în cel mai frumos sat din Italia”, cum le spunea el celor care-l întrebau. Tatăl său lucra în construcții, dar a avut o problemă de sănătate și au revenit în România. Băiatul s-a izbit aici de ceva la care nu s-a așteptat: intoleranță și ostilitate. 

  • Călin Georgescu a comparat Inteligența Artificială cu ceva diavolesc. Poate că politicienii din România au impresia că e o răbufnire. Dimpotrivă, e un calcul politic cu miză imensă. 

4,8 milioane de tineri sub 25 de ani din România formează aproximativ 25% din populația rezidentă a țării și ei sunt categoria cea mai vulnerabilă la ceea ce urmează pe piața muncii, odată cu extinderea AI. 