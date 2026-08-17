Romgaz pregătește gaze către populație. Când vor fi lansate primele oferte

Compania de stat Romgaz, cel mai mare producător și operator de înmagazinare de gaze naturale din România, anunță că, pentru furnizarea de gaze către populație, primele oferte vor fi lansate în decembrie anul acesta, cu livrări de la 1 aprilie 2027, conform planului stabilit în primăvară.

„Pentru furnizarea de gaze către populație, primele oferte vor fi în decembrie 2026, cu livrări din 1 aprilie 2027”, transmite directorul general Răzvan Popescu.

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