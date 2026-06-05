Romina Gingașu, „Doamna Ferrari”, gest „de o generozitate rară” pentru familia din Galați a cărei locuință a fost distrusă de dronă

Familia care locuia în apartamentul de la etajul 10 al blocului din Galați devastat în urma prăbuşirii și exploziei unei drone ruse va primi un apartament nou din partea Rominei Gingașu, soția miliardarului italian Piero Ferrari, a anunţatvineri primarul din Galaţi, Ionuţ Pucheanu.

Drona rusească s-a prăbușit, în noaptea de 28 spre 29 mai, peste un bloc din Galați. Impactul a fost urmat de o explozie și de un incendiu la un apartament de la etajul 10, unde locuia o mamă și fiul ei de 14 ani.

Potrivit edilului din Galați, apartamentul va fi oferit de Romina Gingaşu, în semn de solidaritate.

„Mulțumim, Romina Gingașu! Sunt în viață momente grele, dar urmate de gesturi minunate. După drama prin care a trecut familia de la blocul BR din cartierul Mazepa, astăzi ne bucurăm de o veste extraordinară. Doamna Romina Gingașu, româncă stabilită în străinătate, ne-a anunțat că îi oferă acestei familii un apartament nou. Pur și simplu”, a anunțat Ionuț Pucheanu, pe pagina sa de Facebook.

Edilul a mulțumit, în numele comunității gălățene, Romina Gingașu „pentru un gest de o generozitate rară”.

„Sunt fapte care nu repară doar ziduri distruse, ci și suflete încercate. Sunt gesturi care ne arată că solidaritatea și omenia sunt mai puternice decât orice. Vă mulțumesc tuturor celor care ați fost și sunteți alături de această familie. Ați demonstrat încă o dată că facem parte dintr-o comunitate unită!”, a mai transmis edilul din Galați.