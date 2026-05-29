VIDEO Dronă prăbuşită pe un bloc din Galaţi, urmată de o explozie și de un incendiu. Doi oameni, răniți ușor / Intervine inclusiv SRI

Dronă prăbușită pe un bloc din municipiul Galați, 29 mai 2026. FOTO: ISU Galați

O dronă s-a prăbușit, în noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 02:00, pe un bloc din orașul Galați, au anunțat autoritățile. Impactul a fost urmat de o explozie și de izbucnirea unui incendiu, la apartament situat la etajul 10 al blocului de locuințe.

Este primul incident de acest fel din România, din ultimii ani, după izbucnirea războiului din Ucraina.

„În urmă cu puțin timp, în municipiul Galați, o dronă s-a prăbușit pe un bloc de locuințe, impactul fiind urmat de o explozie și de izbucnirea unui incendiu la nivelul unui apartament situat la etajul 10. La fața locului intervin forțe și mijloace ale ISU Galați pentru limitarea efectelor incidentului și securizarea zonei, sprijinite de alte efective ale MAI și echipe specializate ale SRI. Două persoane care se aflau în apartamentul incendiat s-au autoevacuat. Până în acest moment, nu au fost identificate victime”, a transmis ISU Galați, într-un comunicat de presă.

Locuitorii din Galaţi au primit un mesaj RO-ALERT, urmat imediat de o bubuitură puternică.

Drona s-a prăbuşit direct pe acoperişul unui bloc BR din zona Stirex, potrivit Monitorului de Galați. La faţa locului au sosit de urgenţă poliţişti şi pompieri, care au izolat imediat perimetrul pentru siguranţa cetăţenilor.

Misiunea este în dinamică, au precizat autoritățile, care au distribuit imagini de la locul intervenției.

Ulterior în cursul nopții, ISU Galați a transmis că două persoane care prezintă escoriații primesc îngrijiri medicale la fața locului.

„Până la acest moment, nu au fost identificate alte drone”, potrivit autorităților.

Între timp, incendiul de pe bloc a fost lichidat.

„De asemenea, echipa de cercetare, specializată în explozii, formată din polițiști din cadrul Direcției de Investigații Criminale și Institutului Național de Criminalistică, din cadrul IGPR, este în drum spre locul intervenției”, a mai transmis ISU.