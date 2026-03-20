Rumoare în Silicon Valley, după descoperirea unei scheme complexe de exporturi ilegale de cipuri către China. Un fondator al SMCI, pus sub acuzare

Charles Liang, CEO-ul și cel mai cunoscut fondator al Super Micro Computer, nu a fost inculpat de procurorii federali, FOTO: Walid Berrazeg / Zuma Press / Profimedia Images

Trei persoane asociate cu producătorul de servere pentru inteligență artificială Super Micro Computer Inc. (SMCI), inclusiv unul dintre fondatorii companiei, au fost puse sub acuzare în SUA pentru facilitarea scoaterii ilegale din țară a unor tehnologii AI în valoare de cel puțin 2,5 miliarde de dolari pentru China, cu încălcarea legislației privind exporturile, a anunțat joi Departamentul de Justiție de la Washington, citat de Reuters.

Procurorii americani nu au numit compania Super Micro în plângere, referindu-se doar la un „producător american”. Însă compania ce își are sediul în orașul San Jose din California, centrul industriei tech din SUA, a declarat că a fost informată de procurorii federali despre punerea sub acuzare joi. Compania a subliniat că ea însăși nu este menționată ca inculpat în acest caz și că a cooperat cu anchetatorii.

Departamentul de Justiție a anunțat că i-a inculpat pe Yih-Shyan Liaw, Ruei-Tsang Chang și Ting-Wei Sun într-un rechizitoriu făcut public joi. Acesta, depus într-o instanță federală din Manhattan, susține că cei trei au fost implicați într-o schemă complexă prin care servere fabricate în SUA erau trimise prin Taiwan către alte țări din Asia de Sud-Est, unde erau transferate în cutii fără marcaje și apoi expediate mai departe către China. SUA impun restricții de export pentru cipuri AI avansate destinate Chinei încă din 2022.

Liaw a cofondat Super Micro în 1993 și s-a alăturat Consiliului de Administrație în 2023. Chang era manager de vânzări în biroul din Taiwan al Super Micro, iar Sun era contractor.

O schemă sofisticată pentru a trimite cipuri Nvidia în China

Oficialii americani susțin că cei trei au luat măsuri extinse pentru a-și ascunde activitatea atât de producătorii americani ai serverelor, cât și de autoritățile de control al exporturilor, folosind chiar uscătoare de păr pentru a îndepărta etichetele și numerele de serie de pe echipamentele reale și a le aplica pe unități fictive lăsate în urmă după ce serverele autentice erau trimise în China.

Compania a anunțat că i-a suspendat din funcții pe Liaw și Chang și a încetat colaborarea cu contractorul Sun, după ce a aflat despre acuzații joi. Acțiunile Super Micro au scăzut cu 8% în tranzacțiile de pe bursa americană, după divulgarea rechizitoriului.

Oficialii americani nu au precizat nici ce cipuri erau implicate în presupusa schemă, însă Nvidia domină piața cipurilor pentru inteligență artificială, iar produsele sale sunt printre cele mai scumpe.

Nvidia, care furnizează cipuri către Super Micro și alți producători de servere, a spus într-o declarație remisă presei că respectarea strictă a legislației privind exporturile este o prioritate majoră.

„Deturnarea ilegală a calculatoarelor americane controlate către China este o strategie perdantă în toate privințele – NVIDIA nu oferă niciun serviciu sau suport pentru astfel de sisteme, iar mecanismele de aplicare a legii sunt riguroase și eficiente”, a subliniat compania.

Gigantul tech condus de Jensen Huang nu a răspuns dacă era la curent cu activitățile celor trei, în condițiile în care agenția Reuters a relatat în 2024 că China a obținut cipuri Nvidia interzise la export, inclusiv în servere Super Micro.

Cei trei au încercat să își ascundă activitățile inclusiv de angajații propriei companii

Procurorii au spus că presupuşii conspiratori au luat servere asamblate în Statele Unite și le-au trimis către facilități din Taiwan, ambele locații unde Super Micro are operațiuni.

Procurorii susțin că aceștia au încercat să inducă în eroare echipele de conformitate ale producătorului american prin organizarea a mii de servere „false” – replici nefuncționale ale computerelor reale – pentru inspecții, în timp ce serverele autentice erau deja trimise în China.

Departamentul de Justiție a declarat că imaginile de supraveghere arată muncitori folosind uscătoare de păr pentru a scoate etichetele de pe serverele reale și a le aplica pe cele fictive.

„Schema inculpaților a devenit tot mai sfidătoare în timp și a dus la trimiterea în China a unor cantități masive de servere care conțineau tehnologie americană de inteligență artificială supusă controlului exporturilor”, a declarat Departamentul de Justiție, adăugând că servere în valoare de peste 500 de milioane de dolari au fost deturnate către China între aprilie 2025 și mijlocul lunii mai 2025.

Departamentul de Justiție a anunțat că Liaw, cetățean american, și Sun, cetățean taiwanez, au fost arestați joi, în timp ce Chang, cetățean taiwanez, este în continuare dat în urmărire.

Fondatorul SMC este o persoană bine-cunoscută în Silicon Valley

Liaw, mai ales, este bine-cunoscut în Silicon Valley, unde Super Micro construiește computere folosind cipuri de la unele dintre cele mai mari companii din regiune, precum Intel și Advanced Micro Devices (AMD).

Potrivit mesajelor publicate pe profilul său de LinkedIn, el întâmpina frecvent clienții la sediul companiei și a participat la ceremonia de inaugurare a uneia dintre noile fabrici ale Micron Technology, unde s-a întâlnit cu directorul general Sanjay Mehrotra.

Jensen Huang, CEO-ul Nvidia, s-a plimbat chiar luni printre standurile vastei conferințe organizată de compania sa pentru dezvoltatori, întâlnindu-se cu directori ai unor parteneri importanți precum Samsung Electronics și SK Hynix. Când Huang s-a oprit la standul Super Micro pentru a da mâna cu cofondatorul și directorul general Charles Liang, Liaw se afla în apropiere, după cum arată o fotografie publicată de compania condusă de Liang pe pagina sa de „X”.

Liaw nu a răspuns unei solicitări de comentarii trimise pe email la adresa sa de la Super Micro și nici unui apel la numărul de telefon asociat lui.

„Comportamentul acestor persoane, așa cum este descris în rechizitoriu, contravine politicilor și mecanismelor de conformitate ale companiei, inclusiv prin eforturile de a ocoli legislația și reglementările aplicabile privind controlul exporturilor”, a declarat Super Micro.