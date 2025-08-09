Vacanța bizară a unui grup de ruși în stațiunea de lux a lui Kim Jong Un. „Cred că am plâns jumătate de zbor din Vladivostok până la Moscova”

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a deschis o stațiune pe litoral, cu speranța că va stimula turismul, conform relatărilor din presa de stat. Situată pe coasta estică, Wonsan Kalma și-a primit primii turiști la șase ani de când trebuia să fie gata. Iar singurii vizitatori străini au fost până acum din Rusia.

Liderul nord-coreean Kim Jong-un a construit o adevărată paradă a vanității pentru turiștii ruși. La un preț relativ modest, 190.000 de ruble (2.050 de euro) de persoană, cu bilet de avion inclus pentru opt zile, stațiunea de la Wonsan le promite vizitatorilor un nivel de servicii care întrece chiar și hotelurile de cinci stele, relatează publicația Life, citată de The Moscow Times.

Întâmpinarea turiștilor semăna cu sosirea unor delegații oficiale: rușii erau primiți la fiecare oprire sau excursie ca niște vedete: cu aplauze și zeci de nord-coreeni entuziasmați. „Ne-au întâmpinat cu muzică, camere video, cântece și dansuri”, a povestit Aleksei Zorin, un turist de 42 de ani din Moscova, care mai vizitase anterior Cernobîlul și deșerturile Marocului.

Primul grup de ruși format din zece persoane a fost transportat de la aeroport cu un tren special, ghizii le-au cântat „Katiușa”, iar la destinație au fost serviți cu caracatiță, crabi și langustine.

„Chiar ne simțeam cei mai importanți oameni de pe Pământ”

Turiștii aveau acces gratuit la jet ski-uri și ATV-uri. Potrivit unei vizitatoare, Ksenia, toate dorințele lor erau îndeplinite, inclusiv noaptea, când un angajat aducea la cerere fier de călcat, cearceafuri încălzite, mâncare, scaune pentru terasă sau boxe portabile.

„Chiar ne simțeam cei mai importanți oameni de pe Pământ”, a mărturisit Anastasia Samsonova, de 33 de ani, din Moscova, care s-a întors acasă cu un suvenir sub bormă de statuetă în formă de ogivă nucleară.

Hotelul semăna cu un oraș în miniatură. Potrivit turiștilor ruși, avea un parc acvatic cu piscine, jacuzzi, saune și tobogane. „Era și bowling, biliard, karaoke, vreo zece restaurante cu toate tipurile de bucătării: europeană, asiatică, coreeană, chineză… În plus, hotelul avea saloane de coafură pentru bărbați și femei, centru de masaj și centru de înot”, a povestit Daria Tarasenko, o altă turistă.

Dar în ciuda ospitalității, turiștii nu au avut libertate de mișcare în timpul sejurului. „Nu puteam ieși din hotel fără ghid, paza nu ne lăsa”, a spus Daria.

Plimbările prin oraș erau scurte, rare și strict organizate. În tot sejurul au fost lăsați să iasă de două ori, câte 5–6 minute, în coloană, pe o stradă desemnată.

Turișii, flancați de agenți de securitate

Grupul era constant însoțit de ghizi și agenți de securitate, pe care turiștii îi numeau „kaghebiști”. Unul dintre ei se însoțea din umbă grupul prefăcându-se că citește ziarul.

„Securitatea locală e mereu prezentă. Unul sau doi oameni, de obicei bărbați îmbrăcați în sacou negru”, și-a amintit o turistă.

Rușilor li se permitea aproape orice, cu excepția părăsirii complexului și a lipsei de respect față de conducătorii țării. „Ni s-a cerut să ne referim respectuos la lideri. Să-i numim tovarășul Kim Jong-un, tovarășul Kim Ir-sen… Iar dacă îi fotografiem, să-i prindem în întregime în cadru, să nu-i tăiem”, a povestit un participant la excursie.

De asemenea, fotografierea monumentelor liderilor era permisă doar cu respectarea unui cod vestimentar strict. Daria, de exemplu, a fost rugată să-și încheie toți nasturii de la cămașă și jachetă. Le-a fost interzis să zâmbească lângă portretele liderilor, să fumeze, să arate cu degetul spre ele, să le atingă sau să aibă orice comportament considerat lipsit de respect. „Nici să pui mâna pe ele, nici să le arăți cu degetul, nici să faci altceva lipsit de respect”, a confirmat Daria.

Incident ciudat

Alexandr Spevak, managerul grupului turistic, a povestit că au avut loc și situații ciudate. De pildă, din motive neclare, unor „turiști” nord-coreeni li s-au dat costume de baie, ochelari și căști de înot și au intrat în masă în apă.

Printre ei se afla și ghidul grupului condus de Spevak, care nu știa să înoate și a stat câteva ore în apă, lipită de unul dintre turiștii ruși.

După întoarcerea în Rusia, unii turiști au experimentat reacții neobișnuite. Ksenia mărturisește: „Cred că am plâns jumătate de zbor din Vladivostok până la Moscova. Și sincer, nu știu ce a fost cu mine… Dar atât de mult m-a impresionat Coreea de Nord”.