Rusia a acceptat să achite compensații pentru doborârea avionului civil al Azerbaidjan Airlines

Rusia şi Azerbaidjan şi-au soluţionat disputa generată de doborârea dintr-o eroare de către antiaeriana rusă, care acţiona împotriva dronelor ucrainene, a unui avion civil azer de tipul Embraer 190, ce s-a prăbuşit în Kazahstan pe 25 decembrie 2024 şi a provocat moartea a 39 dintre cele 67 de persoane aflate la bord, au anunţat miercuri ministerele de externe rus şi azer într-un comunicat comun, transmite agenţia EFE, preluată de Agerpres.

Conform comunicatului, cele două părţi au soluţionat problema compensaţiilor, unul dintre principalele puncte de dispută.

Rusia şi Azerbaidjan „şi-au exprimat încrederea în dezvoltarea relaţiilor bilaterale, bazate pe respect reciproc, încredere şi luarea în considerare a intereselor celeilalte părţi”, paşi care vor contribui la consolidarea „relaţiilor de bună vecinătate şi la extinderea cooperării” dintre cele două ţări, se mai arată în text.

Prin aceeaşi declaraţie au fost transmise condoleanţe familiilor şi apropiaţilor victimelor accidentului aviatic.

Iniţial, Rusia nu şi-a recunoscut responsabilitatea şi prezentase doar scuze pentru „incidentul tragic” din spaţiul său aerian.

Ulterior, în octombrie anul trecut, preşedintele rus Vladimir Putin i-a promis omologului său azer Ilham Aliev că Rusia va plăti compensaţiile necesare în urma doborârii avionului Embraer 190 al companiei aeriene azere Azerbaidjan Airlines, care efectua un zbor de la Baku la Groznîi.

Avionul a fost lovit de două rachete antiaeriene ruseşti prevăzute cu focoase de proximitate şi care fuseseră lansate pentru a doborî drone ucrainene. Avariat de explozia rachetelor în proximitate, aparatul s-a prăbuşit în apropierea aeroportului din oraşul kazah Aktau.

Președintele azer Ilham Aliev a afirmat în repetate rânduri că acesta a fost lovit accidental de apărarea antiaeriană a Rusiei. Liderul de la Baku a criticat Moscova pentru că a încercat să „mușamalizeze” rolul pe care l-a jucat în cele întâmplate.