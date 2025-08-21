Rusia a anunțat condițiile pentru o întâlnire Vladimir Putin – Volodimir Zelenski / Semne de întrebare privind summitul dorit de Trump

Ministrul de Externe al Rusiei Serghei Lavrov a reiterat o condiție pe care Ucraina a respins-o deja ca inacceptabilă și a ridicat iarăși chestiunea „lipsei de legitimitate” a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit declarațiilor citate de Reuters și Kommersant. Declarația temperează optimismul privind un summit al celor doi lideri, alimentat de președintele SUA Donald Trump.

Vladimir Putin este pregătit să se întâlnească cu Volodimir Zelenski, dar toate problemele trebuie rezolvate mai întâi și există o întrebare cu privire la autoritatea președintelui ucrainean de a semna un acord, a declarat joi ministrul de externe rus Serghei Lavrov.

Putin și președintele american Donald Trump s-au întâlnit vineri în Alaska pentru primul summit Rusia-SUA din ultimii patru ani, iar cei doi lideri au discutat despre modul în care ar putea pune capăt războiului declanșat de Rusia în Ucraina.

După discuțiile din Alaska, Trump a declarat luni că a început deja demersurile pentru organizarea unei întâlniri între liderii rus și ucrainean, care ar putea fi urmată de un summit trilateral cu Trump.

Declarațiile Moscovei pun sub semnul întrebării organizarea unui summit Putin-Zelenski.

Rusia și legitimitatea lui Zelenski

Întrebat de jurnaliști dacă Putin este dispus să se întâlnească cu Zelenski, ministrul de externe Serghei Lavrov a declarat joi că „președintele nostru a afirmat în repetate rânduri că este dispus să se întâlnească, inclusiv cu domnul Zelenski.

Lavrov a adăugat însă o rezervă: „cu condiția ca toate problemele care necesită atenție la cel mai înalt nivel să fie bine rezolvate, iar experții și miniștrii să pregătească recomandări adecvate”, scrie Kommersant.

„Și, desigur, cu condiția ca, atunci când și dacă – sperăm că atunci când – se va ajunge la semnarea viitoarelor acorduri, problema legitimității persoanei care semnează aceste acorduri din partea ucraineană să fie rezolvată”, a spus Lavrov.

Putin a ridicat în repetate rânduri semne de întrebare cu privire la legitimitatea lui Zelenski, întrucât mandatul acestuia urma să expire în mai 2024, dar războiul a împiedicat organizarea de noi alegeri prezidențiale.

Kievul susține că Zelenski rămâne președintele legitim.

Oficialii ruși spun că sunt îngrijorați că, dacă Zelenski semnează acordul, un viitor lider al Ucrainei ar putea să îl conteste pe motiv că mandatul lui Zelenski a expirat din punct de vedere tehnic.

Rusia vrea să fie garant al securității Ucrainei

Lavrov a spus de asemenea că cea mai bună opțiune pentru o garanție de securitate pentru Ucraina ar fi bazată pe discuțiile care au avut loc între Moscova și Kiev în 2022.

Conform unui proiect al documentului consultat de Reuters, Ucrainei i s-a cerut atunci să accepte neutralitatea permanentă în schimbul garanțiilor de securitate internaționale din partea celor cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU: Marea Britanie, China, Franța, Rusia și Statele Unite.

„Orice încercare de a se îndepărta de discuțiile eșuate de la Istanbul ar fi fără speranță”, a spus Lavrov, acuzând liderii europeni că încearcă să submineze progresele realizate la summitul din Alaska.

La Istanbul, Moscova ceruse o clauză unanimă care trebuia aprobată de toate țările, inclusiv de Rusia, înainte ca garanțiile de securitate să poată fi activate. Condiția Moscovei a fost atunci respinsă de Ucraina și de aliații occidentali.

Observatorii au subliniat că implicarea Rusiei în garantarea securității Ucrainei ar face ca această securitate să fie mai mult decât nesigură.

În declarațiile sale, Lavrov a respins și ideea prezenței trupelor europene în Ucraina, după un eventual acord, subliniind că asta ar echivala cu o intervenție străină și ar fi inacceptabilă pentru Rusia.

Apelul lui Zelenski

Zelenski a declarat că Kievul ar dori o „reacție puternică” din partea Washingtonului dacă președintele rus Vladimir Putin nu este dispus să participe la o întâlnire bilaterală cu el.

„Am răspuns imediat la propunerea unei întâlniri bilaterale: suntem pregătiți. Dar ce se întâmplă dacă rușii nu sunt pregătiți?”, a declarat Zelenski într-o declarație publicată joi, în urma unei întâlniri cu jurnaliștii la Kiev, cu o zi înainte.

„Dacă rușii nu sunt pregătiți, am dori să vedem o reacție fermă din partea Statelor Unite.”

Zelenski a declarat că nu este clar ce concesii teritoriale este dispusă să facă Moscova pentru a pune capăt războiului. Trump a declarat anterior că atât Kievul, cât și Moscova vor trebui să cedeze teritorii.

„Pentru a discuta ce este dispusă să facă Ucraina, să auzim mai întâi ce este dispusă să facă Rusia”, a spus Zelenski.

Expertă în securitate: Rusia nu are motive să oprească războiul

Experta în securitate Iulia Joja a avertizat într-un interviu acordat HotNews că Rusia nu are niciun motiv acum să oprească războiul din Ucraina și vede aceste negocieri drept o oportunitate pentru a amâna și a evita mai multe sancțiuni și mai mult ajutor militar pentru Kiev.

„Din punctul de vedere al Rusiei, care neagă suveranitatea Ucrainei, o întâlnire dintre Zelenski și Putin ar fi o pierdere, pentru că ar reprezenta o acceptare a suveranității și independenței Ucrainei, care are un leadership ales democratic și așa mai departe”, a spus Joja.

„Și atunci, Rusia nu-și dorește o asemenea întâlnire și ar accepta-o probabil doar în condițiile în care Ucraina ar fi acceptat în prealabil condiții favorabile Rusiei, adică să bată palma pe interesele Rusiei”, a spus ea.

„De aceea, nu ar trebui să fim surprinși că Rusia încearcă, de dinainte de Alaska, să tergiverseze cât mai mult. (…) Rusia va folosi această oportunitate pentru a tergiversa orice fel de negocieri, în timp ce își continuă războiul și crimele de război în fiecare zi în Ucraina”, a mai spus Joja.