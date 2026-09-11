Rusia a atacat sudul Ucrainei cu un nou tip de rachete lansat chiar de pe drone. Ucraina anunță acum că are un nou sistem misterios cu care le doboară

Rusia a introdus pe frontul din Ucraina un nou tip de armă cu care a avut mare succes până acum: „Banderol”. Este o dronă-rachetă care, la rândul său, este, de cele mai multe ori, lansată de pe o dronă. Acum, una din platformele specializate ale Ucrainei în inovarea luptei anti-dronă spune că a găsit o soluție ieftină pentru a le putea contracara.

În mai 2025, Serviciul de Informații al Armatei Ucrainene (HUR) descoperise că Rusia a început să folosească în Ucraina un nou tip de armă. Denumită S8000 „Banderol” și dezvoltată de compania Kronshtadt, arma reprezintă o categorie hibridă de muniție. Este o combinație între o dronă de atac kamikaze și o rachetă de croazieră convențională, proiectată special pentru a asigura un cost scăzut de fabricație și o cadență ridicată de livrare.

Hibridul dronă-rachetă de croazieră, mai ieftin de 20 de ori ca un Kalibr

Din punct de vedere al profilului de zbor, drona kamikaze, cu motor cu reacție, se comportă precum o rachetă de croazieră, programată să lovească ținte fixe cu coordonate predefinite. De exemplu, depozitele logistice, huburile de transport și terminalele de cereale. Totodată, după cum spun reprezentanții HUR, racheta-dronă are capacitatea sa de a face manevre strânse la altitudini extrem de joase.

Sursă: HUR

„Banderol” este mai mică, putând duce între 114 și 150 de kg de explozibil, mai puțin decât o muniție de croazieră clasică. Însă atinge viteze de 700 de km/h și are o rază de acțiune de 500 de km, comparabilă cu o rachetă de atac tradițională.

Avantajul acestui nou tip de armă hibridă este prețul foarte mic. O dronă-rachetă „Banderol” are un preț de aproape 100.000 de dolari, un cost sensibil mai mic comparativ cu rachetele de croazieră strategice precum Kh-101 sau 3M-14 Kalibr care, în funcție de estimări, valorează chiar și de peste 20 de ori mai mult.

Până acum, ucrainenii au observat că „Banderol” a fost cu precădere lansată din drone, mai exact de drona de tip Orion, dezvoltată tot de compania Kronshtadt. Este un factor care oferă rușilor avantajul de a ataca mai în profunzime fără a-și expune riscului avioanele bombardiere mult mai scumpe.

Dronă Kronshtadt Orion / Sursa foto: Gruppa Kronshtadt / WillWest News / Profimedia

Acest tip de armă, folosit în 80% din atacurile din zona Odesa

Mai recent însă, ucrainenii au observat cum forțele ruse au adaptat racheta pentru a fi lansată și de pe elicoptere de atac Mi-28 în zona peninsulei Crimeea, de unde raza de 500 de km a rachetei-dronă îi permite să ajungă oriunde în zona de sud a Ucrainei.

Military Watch Magazine scrie că în ultimul an a fost observată utilizarea tot mai frecventă a acestor muniții împotriva infrastructurii critice și portuare din sudul Ucrainei, în special în regiunea Odesa, punând presiune pe instalațiile ucrainene și chiar și pe dislocările de trupe din zonă.

Creșterea frecvenței atacurilor cu S8000 a reprezentat o provocare operațională semnificativă pentru Armata ucraineană. Oficialii ucraineni au raportat că în ultimele luni atacurile cu „Banderol” au reprezentat aproape 80% din atacurile asupra infrastructurii din zona Odesa, potrivit sursei citate.

Ucrainenii au avut dificultăți în a contracara „Banderol”. Până acum

Din cauza vitezei de peste 500 km/h și a traiectoriei joase, dronele interceptoare de tip FPV (First Person View) utilizate în mod curent de Ucraina împotriva dronelor lente Shahed/Geran s-au dovedit ineficiente împotriva „Banderol”. Iar folosirea unei muniții antiaeriene scumpe, precum rachetele Patriot, IRIS-T sau NASAMS, ar reprezenta un dezechilibru economic uriaș.

Ulterior, conform publicației militarny.com, aviația ucraineană a fost nevoită să ridice de la sol avioane de vânătoare MiG-29 pentru interceptarea lor cu rachete aer-aer mai vechi, de tip R-60. Însă și această măsură este una ineficientă împotriva unui atac la scară mai mare, cu mai multe rachete-drone.

Acum, însă, platforma ucraineană de inovație militară Brave1 a anunțat că a dezvoltat și pus în practică dezvoltarea unui nou sistem de interceptare mai ieftin.

O imagine cu o rachetă-dronă Banderol publicată de Brave1

Fără a da prea multe detalii, Brave1 susține că fiecare interceptor este mai ieftin decât o dronă-rachetă „Banderol” de 100.000 de dolari.

„Acum, Ucraina are o nouă soluție tehnologică. Unul dintre dispozitivele din programul Brave1 distruge deja „Banderol”. Costul doborârii acestora este semnificativ mai mic decât costul dronelor-rachetă în sine. În prezent, există mai multe produse capabile să contracareze „Banderol”. Dezvoltăm și extindem soluții inovatoare pentru a proteja orașele ucrainene”, a scris Brave1.

Platforma ucraineană de inovație militară a publicat și un clip video cu o astfel de interceptare, dar fără detalii despre ce sisteme au fost folosite.