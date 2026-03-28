Rusia a capturat imagini din satelit ale unei baze americane din Arabia Saudită, afirmă Zelenski. „Îi ajută pe iranieni”

Rusia a capturat imagini din satelit ale unei baze aeriene americane din Arabia Saudită de trei ori în zilele premergătoare atacului iranian asupra bazei, în urma căruia au fost răniţi soldaţi americani, potrivit unui rezumat al informaţiilor serviciilor secrete ucrainene, remis NBC News de către preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, informează News.ro.

Într-un interviu acordat sâmbătă în Qatar, Zelenski a declarat că este „100%” convins că Rusia împărtăşeşte astfel de informaţii cu Iranul pentru a ajuta la atacarea forţelor americane din Orientul Mijlociu. „Cred că este în interesul Rusiei să-i ajute pe iranieni. Şi nu cred — ştiu — că împărtăşesc informaţii”, a spus el. „Îi ajută pe iranieni? Desigur. În ce proporţie? Sută la sută.”

Baza Prince Sultan, fotografiată în trei zile

În timpul interviului, Zelenski a împărtăşit un rezumat al raportului zilnic pe care îl primeşte de la serviciile de informaţii ucrainene. Raportul menţiona că sateliţii ruşi au capturat imagini ale bazei aeriene Prince Sultan din Arabia Saudită în zilele de 20, 23 şi 25 martie.

În 26 martie, Iranul a atacat baza, unde sunt staţionate atât forţe americane, cât şi trupe saudite. În atac au fost răniţi mai mulţi militari americani, au declarat vineri doi oficiali americani.

Zelenski a afirmat că, pe baza experienţei Ucrainei, fotografierea repetată de către Rusia a instalaţiilor pe parcursul mai multor zile constituie un indiciu al planificării unui atac.

„Ştim că, dacă fac imagini o dată, se pregătesc. Dacă fac imagini a doua oară, este ca o simulare. A treia oară înseamnă că, în una sau două zile, vor ataca”, a spus el. Briefingul nu a inclus dovezi ale imaginilor din satelit ruseşti şi nici nu a specificat cum a aflat Ucraina despre acestea, iar NBC News precizează că nu a putut verifica acurateţea informaţiilor.

NBC News a relatat mai devreme în această lună că Rusia furniza Iranului informaţii privind poziţia forţelor americane din Orientul Mijlociu, citând patru surse avizate în această chestiune. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a negat joi, într-un interviu acordat presei franceze, că ar fi furnizat informaţii Teheranului, deşi a afirmat că Moscova a trimis echipament militar în Iran în cadrul alianţei militare de lungă durată dintre cele două ţări.

Zelenski a efectuat o vizită în statele din Golf săptămâna aceasta, încercând să încheie acorduri prin care să furnizeze tehnologii de apărare aeriană testate în luptă de Ucraina către naţiunile aflate sub atacul rachetelor şi dronelor iraniene.

Temerile lui Zelenski

Zelenski a declarat că este îngrijorat de faptul că acest conflict ar putea duce la redirecţionarea armelor americane de la Ucraina către Orientul Mijlociu, dar că, până în prezent, nu au existat întreruperi în livrările programate către Kiev.

„Sunt foarte îngrijorat. Sper că Statele Unite nu vor face astfel de greşeli”, a spus el, adăugând că livrările de arme din partea aliaţilor occidentali sunt esenţiale pentru apărarea ţării sale împotriva Rusiei.

Zelenski a declarat că, în opinia sa, preşedintele rus Vladimir Putin speră la un „război de lungă durată în Orientul Mijlociu”.

„Are de câştigat, foarte mult de câştigat, din acest război”, a spus el, indicând creşterea preţurilor la petrol şi ridicarea temporară a unor sancţiuni americane asupra petrolului rusesc, ceea ce înseamnă venituri mai mari pentru Kremlin. „Dacă sancţiunile vor fi ridicate, va obţine mai mulţi bani, mult mai mulţi bani, şi va investi aceşti bani în arme.”