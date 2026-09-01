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Actualitate

Rusia a folosit un nou tip de armă pentru a lovi intens Ucraina. Zeci de morți, distrugeri și goana Kievului pentru a găsi un răspuns

Adrian Cochino
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Noile drone Shahed lansate de Moscova sunt de cel puțin două ori mai rapide decât cele clasice, mai greu de interceptat și își ating mai des țintele, spun specialiștii. Ritmul atacurilor împotriva Kievului s-a intensificat și el, capitala fiind într-o constantă alertă de raid aerian, potrivit autorităților.

Forțele ruse au bombardat marți Kievul și orașele din jurul capitalei ucrainene pentru a șasea zi consecutivă, folosind noi drone, dotate cu motor cu reacție.

Un purtător de cuvânt al Forțelor Aeriene Ucrainene, citat de Reuters, a declarat că Rusia a lansat doar în luna august peste 2.800 de drone cu motor cu reacție.

Oficialii au admis că rata de interceptare a acestora a fost mai scăzută în comparație cu alte tipuri de drone, situându-se la aproximativ 60%.

Alertele antiaeriene aproape constante din regiunea capitalei din ultimele zile au perturbat serios rutina zilnică, zona fiind lovită nu doar de aceste drone, dar și de rachetele balistice și de croazieră ale Rusiei.