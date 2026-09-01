Rusia a folosit un nou tip de armă pentru a lovi intens Ucraina. Zeci de morți, distrugeri și goana Kievului pentru a găsi un răspuns

Alertele antiaeriene aproape constante din regiunea capitalei din ultimele zile au perturbat serios rutina zilnică, zona fiind lovită nu doar de aceste drone, dar și de rachetele balistice și de croazieră ale Rusiei.

Oficialii au admis că rata de interceptare a acestora a fost mai scăzută în comparație cu alte tipuri de drone, situându-se la aproximativ 60%.

Un purtător de cuvânt al Forțelor Aeriene Ucrainene, citat de Reuters, a declarat că Rusia a lansat doar în luna august peste 2.800 de drone cu motor cu reacție.

Forțele ruse au bombardat marți Kievul și orașele din jurul capitalei ucrainene pentru a șasea zi consecutivă, folosind noi drone, dotate cu motor cu reacție.

Noile drone Shahed lansate de Moscova sunt de cel puțin două ori mai rapide decât cele clasice, mai greu de interceptat și își ating mai des țintele, spun specialiștii. Ritmul atacurilor împotriva Kievului s-a intensificat și el, capitala fiind într-o constantă alertă de raid aerian, potrivit autorităților.

Două atacuri majore din iulie au ucis aproape 50 de civili, iar un atac de sâmbătă a ucis cel puțin 38 de persoane.

Alte 12 persoane cel puțin au fost ucise în atacurile de marți.

Noile drone Shahed, mult mai rapide

Noile drone Shahed dotate cu motor cu reacție au o viteză de croazieră cuprinsă între 320 km/h și 400 km/h, aproximativ dublul vitezei atinse de versiunea clasică, cu motor cu piston, și depășesc viteza interceptorilor ieftini ai Ucrainei, ceea ce le face mai greu de oprit, scrie The Guardian.

O dronă Geran-4, cel mai recent model cu propulsie cu reacție, este cea care a lovit joi un depozit de muniție din Mila, un sat de lângă Kiev, declanșând ore întregi de explozii secundare și omorând 38 de persoane.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a declarat duminică că modelele cu propulsie cu reacție reprezintă acum mai mult de jumătate din dronele folosite de Rusia.

„Au fost aproape 1.500 de drone de toate tipurile numai în aceste patru zile – dintre care aproximativ 800 cu propulsie cu reacție”, a spus președintele.

El a adăugat că, în prezent, Ucraina se bazează pe avioane de luptă pentru a le doborî.

Rusia a folosit intens dronele și în valuri de atacuri diurne în ultimele zile, ceea ce a dus la ore întregi de alerte antiaeriene, în special la Kiev.

Atacurile diurne erau mai puțin frecvente în trecut, determinând unele companii să-și întrerupă activitatea până la trecerea alertei și lăsând locuitorii în fața deciziei de a rămâne în case, de a căuta adăpost sau de a ignora complet avertismentele.

Geran-4 și Geran-5

Dronele Shahed, cu o aripă delta distinctivă, au fost proiectate inițial în Iran, iar tehnologia a fost transferată Rusiei.

Modelul Shahed 238 a fost prezentat pentru prima dată de Iran în toamna anului 2023 și a apărut în Ucraina la scurt timp după aceea.

Abia în primăvară, Rusia a început să producă și să utilizeze în număr mare cea mai recentă variantă cu propulsie cu reacție, Geran-4.

În prezent, Rusia produce mai multe drone cu propulsie cu reacție decât variantele originale cu motor cu piston, în două modele: Geran-4, cu aripă în formă de delta, și Geran-5, care arată ca o rachetă cu aripi.

Goana Ucrainei pentru dezvoltarea unor interceptori

Ucraina a reușit să conceapă o gamă de interceptori lansați de la sol, cu costuri reduse, suficient de rapizi pentru a elimina un Shahed cu motor cu piston, ridicând rata de interceptare la peste 90%. În weekend, președintele a declarat că acest nivel trebuie menținut până în toamnă.

Specialiștii se grăbesc însă acum să construiască drone de interceptare mai rapide, capabile să doboare dronele Shahed cu propulsie cu reacție.

„Patru companii au dezvoltat drone de interceptare adecvate, iar una dintre ele dispune de cea mai performantă tehnologie”, a declarat Zelenski.

Însă dezvoltarea tehnologiei și punerea ei în practică sunt două provocări cu totul diferite.

„Capacitățile ofensive sunt întotdeauna cu un pas înaintea celor defensive”, a declarat vineri Pavlo Palisa, adjunctul șefului Biroului Președintelui. „Cu siguranță va trebui să ne adaptăm. Acest lucru va dura ceva timp”, a adăugat el.

Unul dintre interceptorii de fabricație ucraineană care se arată promițător, numit „Sting”, ar fi doborât două dintre dronele cu propulsie cu reacție în ultimele zile, scrie CNN.

O altă companie ucraineană, F-Drones, și-a actualizat interceptorul. „Rusia implementează acum drone Shahed cu propulsie cu reacție, așa că am construit LITAVR+. Interceptorul modernizat atinge viteze de peste 400 km/h”, a declarat compania pe X.

„Abordările și mecanismele noastre de reacție trebuie să se schimbe”

Cursurile urmau să se reia marți în școlile ucrainene, deși nu era clar dacă părinții își pot trimite copiii la școală. Școlile dispun de adăposturi antiaeriene, iar cursurile pot fi ținute și online.

Dar atacurile Rusiei au provocat deja probleme. Aproximativ 1 milion de manuale școlare au fost distruse în urma atacurilor rusești asupra editurilor, ceea ce ar putea întârzia livrările pentru începutul anului școlar, a declarat Ministerul Educației din Ucraina la începutul acestei luni.

„În acest moment, tactica Rusiei este de a epuiza Ucraina și pe ucraineni – în primul rând, poporul nostru”, a declarat Volodimir Zelenski pe rețelele sociale duminică seara.

„Inamicul încearcă să paralizeze activitatea economică din capitală și din marile orașe, așa că abordările și mecanismele noastre de reacție trebuie să se schimbe”, a declarat și premierul ucrainean Serhii Koretskyi în weekend.

Ucraina a încercat, de asemenea, să-i facă pe civilii ruși să simtă efectele războiului, lovind depozitele comerciantului online Wildberry și numeroase instalații petroliere.

Atacurile au provocat probleme rușilor obișnuiți, dar nu au fost la fel de mortale pentru civili precum cele lansate de Moscova în Ucraina.