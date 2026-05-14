Rusia a lansat cel mai mare atac cu drone de la începutul războiului. Alarmele au sunat 11 ore la Kiev

Un val uriaş de atacuri ruseşti a vizat peste noapte capitala Ucrainei, Kiev, ucigând cel puţin opt persoane şi rănind cel puţin alte 44, potrivit autorităţilor ucrainene, relatează CNN, preluată de News.ro.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Rusia a lansat peste 1.560 de drone asupra Ucrainei de la începutul zilei de miercuri – acesta fiind cel mai mare atac aerian asupra Ucrainei într-o perioadă de două zile de la începutul războiului. Alte 56 de rachete au fost lansate în timpul nopţii, a spus Zelenski joi.

Alarmele de raid aerian au sunat timp de aproximativ 11 ore pe tot parcursul zilei de miercuri şi în timpul nopţii, potrivit echipei CNN aflate la faţa locului.

Cel puţin şapte persoane au fost ucise într-un atac asupra unui bloc de locuinţe cu nouă etaje din Kiev, potrivit serviciilor de urgenţă. Autorităţile au scos mai multe cadavre dintre dărâmături în orele care au urmat atacului, inclusiv cel al unei fete de 12 ani.

Este posibil să mai fie încă locatari prinşi sub dărâmăturile clădirii prăbuşite, întrucât Serviciul de Urgenţă al Statului a declarat că mai mult de 12 persoane au fost date dispărute.

„Am auzit o explozie puternică. Am fugit în bucătărie şi am văzut oameni alergând prin curte, strigând după ajutor. Apoi m-am repezit afară din clădire şi am văzut că intrarea principală dispăruse”, a declarat pentru CNN Olena Suntovska, 38 de ani, locatară în blocul de locuinţe. „Mi-a fost frică – este foarte stresant pentru mine, pentru că îmi făceam griji pentru copii”, a adăugat ea, mamă a trei copii.

O altă locatară, Polina, în vârstă de 76 de ani, a spus că s-a trezit şi a constatat că fereastra balconului ei fusese spartă.

„Nu mi-am imaginat niciodată că pagubele vor fi atât de grave; când am ieşit în curte, nu mi-a venit să cred ce văd”, a spus Polina. „Nu avem un adăpost adecvat aici. Există doar unul într-o clădire din apropiere, nu în a noastră, aşa că nu coborâm (sub pământ) nicăieri”, a arătat ea.

Un alt bărbat din Kiev a murit la spital din cauza rănilor suferite într-un atac asupra unei benzinării, a declarat poliţia.

Zelenski promite un răspuns al Ucrainei

Primarul capitalei ucrainene a descris atacul drept „cel mai amplu” şi a declarat vineri zi de doliu.

Preşedintele Volodimir Zelenski a spus că barajul aerian de două zile a venit după ce Rusia „a acumulat drone şi rachete pentru un timp şi a sincronizat în mod deliberat atacul pentru a se asigura că amploarea acestuia era semnificativă, iar provocările pentru apărarea aeriană erau cât mai mari posibil”. El a adăugat că Ucraina pregăteşte un răspuns.

Între timp, atacurile asupra oraşului Harkov de joi dimineaţă au rănit cel puţin 28 de persoane, potrivit lui Zelenski. Două persoane au fost rănite şi în regiunea Odesa.

Valul de atacuri ruseşti la scară largă a vizat şi alte regiuni, inclusiv Poltava şi Zaporojie, şi a avariat unele infrastructuri energetice şi feroviare.

O substaţie electrică şi o linie de înaltă tensiune au fost avariate la Kiev în urma unui atac cu rachete şi drone, a anunţat compania energetică DTEK într-un comunicat. O locomotivă a fost lovită în regiunea Harkov, potrivit Ukrzaliznîţia (căile ferate ucrainene), dar echipajul locomotivei a reuşit să se evacueze la timp.