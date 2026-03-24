Rusia a lansat primii sateliți pentru constelația care să rivalizeze cu Starlink-ul lui Elon Musk

Lansarea unui satelit de la cosmodromul Baikonur operat de Rusia în Kazahstan (imagine ilustrativă), FOTO: Roscosmos space corporation / AP / Profimedia

Rusia a declarat marți că a lansat 16 sateliți pe orbita joasă a Pământului, ca parte a eforturilor Moscovei de a încerca să construiască un rival pentru rețeaua de internet prin satelit Starlink a lui Elon Musk, relatează Reuters.

Rusia este cu mult în urma Starlink, care a ajuns la peste 10.000 de sateliți pe orbită de la prima lansare a sateliților operaționali în 2019.

„Biroul 1440”, compania aerospațială rusă care dezvoltă un sistem de sateliți pe orbită joasă a Pământului pentru furnizarea de date broadband la nivel global, a anunțat că a lansat luni primul său lot de 16 sateliți operaționali.

„Lansarea primelor dispozitive din grupul țintă reprezintă trecerea de la experiment la crearea unui serviciu de comunicații”, a transmis compania într-un comunicat.

Uniunea Sovietică a fost lider în primele etape ale cursei spațiale, lansând satelitul Sputnik 1 în 1957 și trimițându-l pe Yuri Gagarin în spațiu în 1961, ca primul om care a orbitat Pământul.

Însă după prăbușirea Uniunii Sovietice în 1991 programul spațial al Rusiei s-a confruntat cu lipsuri de finanțare, corupție și plângeri din partea inginerilor tineri legate de managementul defectuos.

Potrivit biografiei lui Ashlee Vance din 2015 despre Elon Musk, oficialii ruși l-au considerat pe miliardar drept lipsit de credibilitate, cu mai bine de două decenii în urmă, ceea ce l-a motivat pe acesta să caute o modalitate de a rivaliza cu lansările rusești de rachete Soyuz.

Inclusiv NASA a folosit rachete Soyuz pentru a-și trimite astronauții la bordul Stației Spațiale Internaționale, până când SpaceX a venit cu o rachetă rivală, cu costuri de lansare mai mici.