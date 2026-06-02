Rusia a redenumit vehiculele de luptă „Terminator” după bunicul lui Vladimir Putin

Președintele Vladimir Putin la parada militară din 9 mai 2026, în Moscova. Foto: MosAlexander Shcherbak / Zuma Press / Profimedia

Conglomeratul rusesc din domeniul apărării Uralvagonzavod a anunțat că a redenumit vehiculul de luptă pentru sprijinirea tancurilor „Terminator”, dându-i noul nume „Spiridon”.

„Acesta este un nume rar, dar venerat în Rusia. A fost purtat de oameni cu adevărat puternici”, a declarat compania, drept exemple pe Sfântul Spiridon de Trimitundei și Eroul Uniunii Sovietice Spiridon Spitsyn.

Acesta era exact numele bunicului președintelui rus Vladimir Putin, amintește site-ul rusesc independent Meduza.

Potrivit postului de televiziune Rossiya-1, uzina a ales acest nume după un proces de selecție în care au fost analizate în jur de 2.000 de variante.

Vehiculul de luptă pentru sprijinirea tancurilor „Terminator” a fost proiectat pentru șasiul tancului T-90. A fost luat în serviciu de către forțele terestre rusești în 2018, când a înlocuit modelele mai vechi produse de Rusia între 1998 și 2002.

Vehiculul blindat este conceput pentru a sprijini operațiunile tancurilor, în principal în zone urbane. Misiunea sa principală este să combată infanteria inamică.

Noul model dispune de o turelă îmbunătățită, cu armament montat extern. Este echipat cu două tunuri de 30 mm, două lansatoare automate de grenade de 30 mm, patru lansatoare de rachete antitanc „Ataka-T” și o mitralieră de 7,62 mm.