Rusia a restricționat apelurile pe WhatsApp și Telegram. Ce invocă autoritățile

Rusia a început să restricționeze unele apeluri pe Telegram și WhatsApp, acuzând platformele deținute de companii străine că nu furnizează informații autorităților în cazuri de fraudă și terorism, a anunțat miercuri Ministerul Dezvoltării Digitale din Rusia, potrivit Reuters.

Autoritățile ruse se află de mai mulți ani în conflict cu platformele tehnologice străine în privința conținutului și a stocării datelor, o dispută care s-a amplificat după invazia Ucrainei din februarie 2022. Criticii susțin că Moscova încearcă să-și extindă controlul asupra spațiului online din țară.

Președintele Vladimir Putin a autorizat dezvoltarea unei aplicații de mesagerie susținute de stat, integrată cu serviciile guvernamentale, în contextul în care Moscova încearcă să obțină ceea ce numește „suveranitate digitală” prin promovarea serviciilor locale și reducerea dependenței de platforme precum WhatsApp și Telegram.

„Pentru a contracara activitățile infractorilor… sunt luate măsuri pentru a restricționa parțial apelurile pe aceste platforme de mesagerie străine”, a declarat autoritatea de reglementare în comunicații Roskomnadzor, citată de agenția Interfax. „Nu au fost impuse alte restricții asupra funcționalității lor.”

Meta Platforms, compania-mamă a WhatsApp, și Telegram nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Telegram a declarat, pentru publicația rusă RBC, că depune eforturi pentru a combate apelurile la violență și fraudele pe platforma sa și că moderatorii folosesc instrumente de inteligență artificială pentru a monitoriza secțiunile publice ale aplicației, eliminând zilnic milioane de mesaje malițioase.



Jurnaliștii Reuters au verificat restricțiile, constatând că apelurile vocale pe Telegram au funcționat cu dificultate începând din 11 august, iar apelurile pe WhatsApp au devenit imposibile din cauza sunetului intermitent și a unui bâzâit metalic.

Ministerul Dezvoltării Digitale a transmis că Telegram și WhatsApp au ignorat solicitările repetate de a lua măsuri pentru a împiedica folosirea platformelor în activități precum frauda și terorismul.

Foto: © Michele Ursi | Dreamstime.com