Rusia a trimis pe frontul din Ucraina moaștele unui cneaz din secolul al XIV-lea, în încercarea de a ridica moralul soldaților 

Moaștele unui conducător rus medieval, cunoscut pentru victoria sa împotriva mongolilor, au fost trimise pe frontul din Ucraina pentru a ridica moralul soldaților, în cel mai recent gest prin care Biserica Ortodoxă Rusă își arată sprijinul pentru războiul lui Vladimir Putin, relatează Reuters.

Sicriul de piatră al marelui cneaz Dmitri Donskoi, care a murit în 1389 și este venerat de naționaliștii ruși pentru înfrângerea Hoardei de Aur în bătălia de la Kulikovo din 1380, a fost descoperit în această vară în timpul unor lucrări de restaurare la Catedrala Arhanghelului Mihail din incinta Kremlinului.

Putin a inspectat personal rămășițele despre care experții au spus că aparțin prințului și că sunt într-o stare de conservare remarcabilă. În august, președintele rus le-a descris drept „o descoperire absolut unică și minunată”, despre care a spus că întărește bazele istoriei Rusiei.

Biserica Ortodoxă Rusă, care l-a susținut pe Putin pe tot parcursul războiului, a anunțat că a trimis la Donețk un fragment din mâna dreaptă a lui Donskoi. Donețkul este una dintre cele patru regiuni ucrainene pe care Putin a susținut în 2022 că le-a anexat Rusiei, decizie respinsă de Kiev drept o acaparare ilegală de teritorii.

Patriarhia Moscovei s-a referit la Donskoi drept „sfântul comandant” și a spus că o parte din rămășițele sale a fost trimisă pe front pentru a fi alături de soldații ruși.

„Un fragment din mâna dreaptă a marelui cneaz, aceeași mână dreaptă cu care și-a mânuit sabia pe câmpul de la Kulikovo, a fost trimis pe front pentru a întări moralul soldaților”, a transmis Biserica Ortodoxă Rusă într-un comunicat.

Relicva, păstrată într-un mic sicriu ornamentat și protejată de un geam securizat, va fi prezentată unităților militare ruse de-a lungul liniei frontului, care se întinde pe mai bine de 1.000 de kilometri, potrivit comunicatului.

Donskoi, al cărui nume a fost dat unei coloane de tancuri sovietice finanțate de Biserică în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, a fost canonizat de Biserica Ortodoxă Rusă în 1988.

Ofensivă patriotică

Oficiali ruși din armată și din Biserică au prezentat descoperirea drept una providențială, care ar putea ajuta forțele ruse să obțină victoria în Ucraina, unde războiul de uzură a intrat acum în al cincilea an.

Relicvele lui Donskoi au fost purtate în weekend pe străzile Moscovei, în cadrul unei procesiuni ortodoxe de amploare.

La o ceremonie organizată marți la un memorial dedicat celui de-Al Doilea Război Mondial din Donețk, Serghei Kirienko, prim-adjunctul șefului administrației prezidențiale de la Kremlin, s-a alăturat comandanților militari și liderului regiunii instalat de Rusia. Aceștia au sărutat relicva și și-au făcut semnul crucii în timp ce un preot rostea o rugăciune.

„Atât militarii noștri, cât și oamenii care trăiesc în Donbas au nevoie de întărire de sus, de ajutorul lui Dumnezeu și de binecuvântarea sfinților noștri”, a declarat mitropolitul Vladimir al Donețkului și Mariupolului, un înalt cleric numit de Moscova. Donbas este regiunea mai largă care cuprinde Donețkul și regiunea învecinată Lugansk, aflată aproape în întregime sub controlul Rusiei.

În alte zone, comandanții au prezentat rămășițele lui Donskoi drept o dovadă că Dumnezeu este de partea Rusiei.

Criticii acuză însă Biserica de încălcarea tradițiilor și protocoalelor religioase pentru a face pe plac Kremlinului. Ei au pus totodată sub semnul întrebării motivul pentru care rămășițele lui Donskoi, a căror locație era cunoscută în linii mari de zeci de ani, au fost recuperate și transformate în obiect de venerare abia acum, la 38 de ani după canonizarea sa.

„În al cincilea an de război, conducerea Bisericii de la Moscova a început să se întrebe ce altceva ar mai putea face pentru a-și demonstra sprijinul față de ceea ce Rusia numește «operațiunea militară specială»”, a scris Alexander Zanemonets, preot ortodox și istoric stabilit în afara Rusiei.

„Trimisese deja preoți pe linia frontului, introdusese rugăciuni obligatorii pentru victoria Rusiei în toate bisericile și survolase orașe cu icoane. Un stat implicat într-un război va încerca să oblige toate instituțiile, inclusiv pe cele religioase, să participe la acesta”, a continuat el.