Rusia a vrut să transforme yuanul într-un nou dolar – De ce a abandonat planul

Rusia a încercat să transforme yuanul într-un nou dolar adoptând moneda chineză cu o viteză amețitoare după ce forțele sale au invadat Ucraina , iar Occidentul -a impus sancțiuni.

Yuanul chinezesc a ajuns să reprezinte aproape jumătate din comerțul exterior al Rusiei, a devenit moneda cu cel mai mare volum de tranzacționare pe piața valutară internă a Moscovei și a depășit dolarul în depozitele bancare.

Băncile acordau împrumuturi în yuani, piața obligațiunilor în moneda chineză a crescut cu rate de două cifre, iar moneda a devenit unul dintre principalele elemente din rezervele băncii centrale.

Până la mijlocul anului 2024, Rusia crease efectiv un canal suplimentar pentru utilizarea internațională a yuanului. Valoarea exporturilor rusești exprimate în yuani a depășit în mod constant valoarea exporturilor care mergeau direct către China , ceea ce înseamnă că și cumpărătorii din alte regiuni plăteau din ce în ce mai mult către Rusia în yuani.

Însă acum, în al cincilea an al războiului, Rusia a abandonat eforturile de a înlocui dolarul cu yuanul, potrivit Bloomberg.

În ciuda creșterii comerțului dintre Rusia și China, ponderea yuanului în plățile pentru exporturile rusești a scăzut la 22% în acest an. În comerțul cu Asia, Rusia primește acum ruble pentru 69% din exporturile sale.

Experiența Rusiei este un experiment fără precedent care a scos în evidență, în cele din urmă, limitele ambiției președintelui chinez Xi Jinping de a transforma yuanul într-o „monedă puternică” pentru comerțul internațional, piețele financiare și rezervele băncilor centrale, comentează Bloomberg. În același timp, aceasta reamintește că oficialii chinezi au precizat clar că nu urmăresc să facă din yuan un substitut pentru dolar.

Care este motivul virajului?

Schimbarea de poziție a Rusiei a venit după ce băncile chineze au cedat amenințărilor americane cu sancțiuni secundare din cauza războiului din Ucraina.

Companiile rusești au fost puternic afectate de când SUA și-au extins semnificativ sancțiunile secundare asupra instituțiilor financiare și companiilor care fac afaceri cu Rusia în iunie 2024. Plățile au fost înghețate sau amânate timp de luni de zile, remitențele au fost returnate, iar cele mai mari instituții financiare din China și-au întrerupt complet relațiile cu contrapartidele rusești.

Economia rusă, care se bazase în mare măsură pe yuan, se confrunta cu o lipsă acută de valută. Banca Rusiei a îndemnat în cele din urmă instituțiile de credit să limiteze acordarea de împrumuturi în yuan.

Acest fapt demonstrează capacitatea Statelor Unite de a-și impune voința politică – chiar și împotriva celei de-a doua economii mondiale – și subliniază dominația globală a dolarului, notează agenția.

Cu toate acestea, renunțarea la yuan a cauzat și alte probleme pentru companiile rusești în ceea ce privește plățile transfrontaliere. Neputând efectua tranzacții direct în moneda chineză, companiile rusești sunt obligate să utilizeze intermediari, țări terțe și rute de plată mai complicate, ceea ce face ca tranzacțiile să fie mai lente, mai scumpe și mai greu de controlat.

Jurnalistul Dan Popa trimite în fiecare joi dimineață newsletterul „EconoMix”. Dacă te interesează finanțele personale și vrei să primești recomandări economice, te poți abona aici: