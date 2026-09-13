Rusia ajuns să ofere recompense record pentru recrutarea de străini care să lupte în Ucraina

Regiunea Irkutsk din Siberia a majorat la 1,5 milioane de ruble, adică aproape 18.000 de dolari, recompensa acordată celor care recrutează cetățeni străini pentru armata rusă. Este cea mai mare sumă oferită până acum de o regiune rusă pentru recrutarea unui militar străin, potrivit publicației independente ruse Verstka, preluată de The Kyiv Independent.

Guvernatorul regiunii Irkutsk, Igor Kobzev, a semnat săptămâna aceasta un decret prin care stabilește o plată de 1,5 milioane de ruble rusești pentru oricine ajută un cetățean străin sau un apatrid să semneze un contract cu Ministerul rus al Apărării.

Măsura face parte din eforturile Rusiei de a atrage noi recruți pentru forțele sale armate, inclusiv cetățeni străini, în contextul războiului din Ucraina.

Potrivit Viorstka, recompensa oferită în regiunea Irkutsk este cea mai mare de acest tip acordată până în prezent de o administrație regională din Rusia.

Regiunea a oferit recompense pentru recrutarea de militari pe bază de contract cel puțin din luna aprilie. Recrutorii primeau anterior până la 400.000 de ruble (4.700 de dolari). Asta înseamnă că suma maximă oferită pentru recrutarea unui străin a crescut de aproape patru ori în ultimele șapte luni, notează Verstka.

Noul decret introduce de asemenea, pentru prima dată, o categorie distinctă pentru cetățenii străini și apatrizi.

În același timp, recompensa pentru recrutarea cetățenilor ruși care au domiciliul înregistrat în afara regiunii Irkutsk a fost dublată, de la 400.000 la 800.000 de ruble, echivalentul a aproximativ 9.500 de dolari.

Și alte regiuni din Rusia au majorat stimulentele financiare pentru recrutare, în condițiile în care Moscova încearcă să atragă efective suplimentare pentru războiul împotriva Ucrainei.

Regiunea Smolensk a crescut recompensa pentru recrutori de la 115.000 de ruble (1.300 de dolari) la 1 milion de ruble (11.900 de dolari), în timp ce regiunea Reazan a majorat unele dintre plățile oferite pentru recrutare la 805.000 de ruble (9.500 de dolari).

Majorarea acestor recompense vine pe fondul unor dovezi tot mai numeroase că Rusia s-a bazat pe cetățeni străini pentru a-și completa efectivele militare, în special pe persoane provenite din țări cu venituri mici, notează Kyiv Independent.

Câți străini luptă în Ucraina de partea Rusiei

În Ucraina, Centrul de coordonare pentru tratamentul prizonierilor de război informa în aprilie că cel puțin 28.391 de cetățeni străini din 136 de țări au fost identificați luptând în armata rusă. Iar cifra nu includea trupele nord-coreene regulate.

Amnesty International a citat aceste date într-un raport publicat pe 10 septembrie, precizând însă că nu a putut verifica independent informațiile.

Potrivit raportului întocmit de această organizație pentru drepturile omului, recrutarea cetățenilor străini de către Rusia a implicat în numeroase cazuri „practici înșelătoare, coercitive și abuzive”, inclusiv promisiuni false privind locuri de muncă civile, salarii mari, drepturi de ședere sau obținerea cetățeniei ruse.

Amnesty International a documentat și cazuri în care recruții au declarat că au semnat contracte pe care nu le înțelegeau, că le-au fost confiscate pașapoartele, că au beneficiat de foarte puțin antrenament militar și că le-a fost restricționată libertatea de mișcare. Unii dintre ei au afirmat că au fost amenințați atunci când au încercat să părăsească armata.

Amnesty a concluzionat astfel că, în multe cazuri, practicile de recrutare ale Rusiei constituie trafic de persoane.