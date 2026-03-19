Rusia anunță că și-a pus în alertă maximă submarinele cu arme nucleare pentru a marca o aniversare

Forțele de submarine purtătoare de rachete strategice, una din componentele triadei nucleare ale Rusiei, se află în stare de alertă maximă de luptă, a declarat joi comandantul flotei ruse, amiralul Aleksandr Moiseev, cu ocazia aniversării a 120 de ani de la crearea flotei de submarine a țării, informează EFE și Agerpres.

„Sunt în stare de alertă maximă de luptă, ceea ce a fost confirmat în mod repetat în timpul inspecțiilor de control prin exerciții desfășurate anual sub comanda președintelui Rusiei”, a afirmat amiralul rus într-un interviu pentru ziarul Krasnaia Zvezda, organul oficial al Ministerului Apărării.

Articolul a fost publicat pentru a marca 120 de ani de la crearea acestor forțe prin decretul împăratului Nicolae al II-lea, care a inclus o nouă clasă de nave, submarinele, în clasificarea navelor flotei ruse.

În interviu, Moiseev a subliniat rolul preponderent al submarinelor nucleare din proiectul 955 Borei, care vor rămâne în serviciu până la mijlocul acestui secol „și chiar mai mult, deoarece în acest proiect a fost inclus un potențial considerabil de modernizare”.

Submarinele din clasa Borei, de a patra generație, sunt capabile să lanseze rachete intercontinentale Bulava și torpile.

Șeful Marinei Ruse anunță planuri de modernizare pentru flota de submarine

Amiralul a anunțat că în acest moment șantierele navale Sevmash construiesc două noi submarine din clasa Borei-A (modernizate), „Dmitri Donskoi” și „Kniaz Potemkin”, care se vor alătura marinei ruse.

În prezent, Rusia dispune de opt submarine operaționale de acest tip, a amintit el.

De asemenea, a anunțat că în următorii zece ani se preconizează reînnoirea flotei de submarine multifuncționale de a treia generație cu noul proiect Yasen/YasenM (Iasen) de a patra generație. Aceste noi submarine vor avea în arsenal „toate sistemele moderne de rachete: Kalibr, Onix, Zircon”, pe lângă armament subacvatic.

Rachetele Zircon sunt modele hipersonice pe care Rusia a început să le testeze în 2017 și pe care le-a folosit în premieră în 2024 pentru a ataca Ucraina. Submarinele Yasen sunt submarine nucleare de a patra generație cu un câmp acustic redus, ceea ce le face foarte greu de detectat.