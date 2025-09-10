Rusia anunță oficial că „nu a avut intenția” de a ataca ținte din Polonia în incursiunea nocturnă. Ce încearcă să sugereze referindu-se la raza de acțiune a dronelor sale

Experți ucraineni în explozibili și ofițeri de poliție examinează părți dintr-o dronă militară Shahed 136 în urma unui atac aerian, în Harkov, pe 4 iunie 2025. Fotografie ilustrativă. FOTO: SERGEY BOBOK / AFP / Profimedia

Ministerul rus al Apărării a transmis miercuri, într-o declarație oficială, că dronele sale au efectuat un atac major asupra facilităților militare din vestul Ucrainei, dar că nu a intenționat să lovească niciun obiectiv în Polonia, informează Reuters, The Guardian și Sky News.

Ministerul condus de Andrei Belousov a afirmat că forțele sale și-au atins toate țintele în atac și a subliniat că dronele rusești „care ar fi trecut granița cu Polonia” aveau o rază de acțiune de cel mult 700 de kilometri (434 mile).

„Nu a existat nicio intenție de a ataca vreo țintă pe teritoriul Poloniei”, a spus Ministerul rus al Apărării al Rusiei, în comunicatul emis în limba engleză, fără a confirma sau infirma faptul că dronele sale au intrat efectiv în spațiul aerian polonez.

„Cu toate acestea, suntem pregătiți să purtăm consultări cu Ministerul Apărării din Polonia pe această temă”, a precizat ministerul de la Moscova.

Comunicatul integral emis de Ministerul rus al Apărării, potrivit agenției oficiale de presă TASS:

„ Obiectivele atacului au fost atinse. Toate țintele desemnate au fost lovite.

Obiectivele atacului au fost atinse. Toate țintele desemnate au fost lovite. Nu s-a planificat lovirea niciunei ținte pe teritoriul Poloniei.

Raza maximă de zbor a dronelor rusești utilizate în atac, care ar fi trecut granița cu Polonia, nu depășește 700 km.

Cu toate acestea, suntem dispuși să purtăm consultări cu Ministerul Apărării al Poloniei pe această temă”.

Referirea la faptul că dronele aveau o rază de acțiune de 700 de kilometri pare să reprezinte o nouă negare a responsabilității Rusiei, notează Sky News, și sugerează faptul că armata rusă ar fi pierdut controlul asupra celor 19 drone rusești care au intrat în spațiul aerian polonez.

Kremlinul a pasat Ministerului Apărării responsabilitatea unei declarații oficiale

Kremlinul a refuzat miercuri să comenteze declarația Poloniei conform căreia a doborât drone rusești în spațiul său aerian, spunând că aceasta este o chestiune care ține de Ministerul Apărării, a relatat anterior Reuters.

Polonia a doborât miercuri drone în spațiul său aerian cu sprijinul aeronavelor militare ale aliaților din NATO, fiind prima dată când se știe că un membru al Alianței Nord-Atlantice a tras focuri de armă în timpul războiului declanșat de Rusia în Ucraina.

Premierul polonez Donald Tusk a declarat că a fost o provocare la scară largă și „cel mai aproape de un conflict deschis de după al Doilea Război Mondial”, adăugând, totodată, că „nu are niciun motiv să creadă că suntem în pragul războiului”.

Întrebat despre drone și despre remarcile lui Tusk, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat: „În acest caz, nu am dori să comentăm în niciun fel. Nu este responsabilitatea noastră – este prerogativa Ministerului Apărării”.

Peskov a declarat că Kremlinul nu a primit nicio solicitare de contact din partea Poloniei, dar a respins acuzațiile Uniunii Europene și NATO conform cărora Rusia ar fi comis o provocare.

„Conducerea UE și NATO acuză Rusia de provocări zilnic. De cele mai multe ori, fără a încerca măcar să prezinte minime argumente”, a spus Peskov.