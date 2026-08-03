Kremlinul ar putea lansa un nou val de mobilizare după „alegerile” din septembrie pentru Duma de Stat, pentru a trimite mii de noi soldați pe linia frontului din Ucraina, relatează The Wall Street Journal, citat de The Moscow Times.

Potrivit surselor WSJ, autoritățile de la Moscova iau în considerare acest scenariu din cauza fluxului scăzut de soldați contractuali, care împiedică planurile președintelui Vladimir Putin de a ocupa întregul Donbas.

Cotidianul american notează că noua mobilizare ar putea include ruși cu pregătire minimă sau pe cei care nu doresc să lupte deloc, în timp ce primul val din septembrie 2022 a chemat rezerviști și oameni cu experiență militară.

Ruslan Puhov, directorul Centrului pentru Analiza Strategiilor și Tehnologiilor, cu sediul la Moscova, vorbește și el despre posibilitatea unei noi mobilizări a Forțelor Armate Ruse, al căror avans în iulie s-a ridicat la doar 37,85 kilometri pătrați.

Potrivit acestuia, dacă Putin decide să persiste în cererile sale de ocupare completă a regiunilor Donețk și Luhansk, „s-ar putea să nu aibă altă opțiune decât să declare mobilizarea”. Riscurile politice ale unei astfel de decizii ar putea depăși beneficiile militare de pe linia frontului, deoarece unii ruși și-au declarat disponibilitatea de a rezista mobilizării, potrivit WSJ.

„De îndată ce îmi vor da o armă, îi voi împușca pe cei care m-au mobilizat”, a declarat pentru ziarul american ofițerul rus în rezervă Dmitri Rogin, în vârstă de 53 de ani.

Rușii se tem de luni de zile că va urma un nou val de mobilizare

Zvonurile despre un nou val de mobilizare sunt însoțite de raiduri în regiunile rusești pentru a căuta bărbați apți pentru luptă. De exemplu, în regiunea Penza recrutarea forțată a locuitorilor în armată a fost reluată recent, forțele de securitate și menținere a ordinii publice efectuând reținerile cu asistența autorităților locale.

Incidente similare au fost raportate anterior în Udmurtia, regiunea Ulianovsk și regiunea Rostov.

În plus, numărul posturilor vacante pentru „specialiști” în înregistrarea militară și pregătirea mobilizării a crescut brusc în ultima vreme. Atât companii private, cât și autoritățile rusești, au publicat astfel de anunțuri. În prezent, există aproximativ 2.500 de anunțuri de acest fel publicate doar pe platforma de angajări HeadHunter, dintre care aproape 1.300 au apărut în ultima săptămână.

Conform estimărilor serviciilor secrete occidentale, pierderile totale ale armatei ruse au ajuns până la jumătatea acestui an la 1,4 milioane de oameni uciși și răniți, iar rata de recrutare a soldaților contractuali a încetat să mai compenseze pierderile.