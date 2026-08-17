Rusia construiește baze secrete pentru drone la distanță de atac față de NATO

Rusia a construit cel puțin 10 noi baze pentru drone în apropierea granițelor sale cu Ucraina și Belarus, dotate cu zeci de rampe de lansare capabile să susțină cele mai noi drone de atac cu rază lungă de acțiune, relatează Kyiv Post.

Această extindere ar putea, în cele din urmă, să aducă teritoriul NATO, inclusiv Varșovia, în raza de acțiune a arsenalului tot mai mare de drone al Moscovei.

Imaginile din satelit și documentele scurse în presă, analizate de ziarul britanic The Telegraph, au identificat cel puțin 59 de rampe de lansare noi, repartizate în 10 baze militare și civile rusești. Unele dintre aceste baze sunt deja utilizate pentru a lansa atacuri împotriva Ucrainei.

Această extindere suscită îngrijorări cu privire la faptul că infrastructura respectivă ar putea fi folosită, în cele din urmă, pentru a amenința țările NATO, inclusiv Polonia.

Printre locurile de lansare se numără baze militare reconvertite și aeroporturi civile, precum și instalații nou construite în zone îndepărtate ale Rusiei.

DroneSec, platforma de informații privind dronele, a analizat imagini din satelit și a constatat că aproximativ 20 dintre noile rampe de lansare sunt suficient de lungi pentru a găzdui cele mai noi drone rusești cu rază lungă de acțiune.

De asemenea, bazele sunt în curs de extindere. În unele locații se construiesc șine de lansare suplimentare, ceea ce sugerează că Moscova se pregătește să lanseze un număr mai mare de drone.

Potrivit imaginilor, o bază dispune de o capacitate de depozitare suficientă pentru peste 1.000 de drone.

Conform datelor de urmărire din surse deschise, șapte dintre cele 10 baze identificate de The Telegraph au fost deja utilizate în recentele atacuri rusești asupra Kievului.

Drone mai moderne, dezvoltate de Rusia

Rusia și-a modernizat rapid versiunea proprie a dronei Shahed, proiectată de iranieni, dezvoltând variante mai rapide, capabile să parcurgă sute de mile și să transporte focoase mai grele.

Conform unor documente ale guvernului ucrainean care au ajuns în presă, noile drone Geran-4 și Geran-5 sunt capabile să atingă viteze care le fac mai greu de interceptat de către sistemele de apărare aeriană, putând transporta încărcături utile de până la 90 de kilograme.

Serviciile de informații militare ale Ucrainei au avertizat, de asemenea, că Rusia experimentează echiparea dronelor Geran cu rachete aer-aer, ceea ce le-ar putea permite să atace aeronavele care apără orașele ucrainene.

Dronele sunt furnizate noilor centre de lansare de către unitățile de producție rusești, inclusiv zona economică specială Alabuga, unul dintre principalele centre de producție de drone ale Moscovei.

Polonia, amenințată de extinderea rusească

Această extindere nu înseamnă că Rusia se pregătește să atace NATO imediat. Însă noua infrastructură oferă Moscovei mai multe opțiuni în cazul în care Kremlinul decide să escaladeze conflictul împotriva alianței.

Unele dintre aceste amplasamente ar putea plasa Varșovia în raza de acțiune a celor mai noi drone de atac cu rază lungă de acțiune ale Rusiei.

Oficialii serviciilor de informații europene și americane au avertizat că Rusia ar putea lua în considerare provocări împotriva Poloniei, inclusiv atacuri asupra infrastructurii critice sau operațiuni sub falsă pavăză menite să arunce vina asupra Ucrainei.

NATO a declarat că își consolidează capacitatea de a detecta, opera și contracara dronele, pe măsură ce tehnologia schimbă rapid modul de desfășurare a războiului modern.