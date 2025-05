Rusia construiește linii electrice pentru a conecta centrala nucleară Zaporojie la propria rețea

Un raport nou al Greenpeace arată că Rusia construiește linii electrice în sud-estul ocupat al Ucrainei pentru a conecta la propria rețea o centrală nucleară majoră pe care a capturat-o. The New York Times descrie situația drept cea mai clară dovadă de până acum a intenției Moscovei de a reporni și exploata instalația din Zaporojie, în ciuda riscurilor și a apelurilor de a aborda statutul centralei în cadrul discuțiilor de pace.

Centrala nucleară Zaporojie a fost capturată de Rusia la începutul războiului, într-o mișcare condamnată la scară largă de comunitatea internațională. Distanța mică dintre ea și luptele de pe linia frontului a stârnit temeri cu privire la un eventual dezastru nuclear, iar experții au lansat avertismente împotriva încercărilor de a reporni centrala în actualele condiții.

Raportul Greenpeace, care a fost împărtășit cu The New York Times, cuprinde imagini din satelit care arată că, de la începutul lunii februarie, Rusia construiește peste 80 de kilometri de linii electrice și stâlpi între orașele ucrainene aflate sub ocupație rusă Mariupol și Berdiansk, de-a lungul coastei Mării Azov. Publicația americană a precizat că a verificat imaginile.

„Este prima dovadă fizică”

Având în vedere locația și direcția lucrărilor, Greenpeace a afirmat că proiectul rusesc urmărește conectarea noilor linii electrice la o substație din apropiere de Mariupol, care a fost conectată la centrala nucleară Zaporojie, aflată circa 225 de kilometri mai la vest.

„Planul lui Putin de repornire a centralei nucleare din Zaporojie depinde de asigurarea unor noi linii de transport al energiei electrice – aceasta este prima dovadă fizică a acestor planuri”, a explicat Shaun Burnie, specialist în domeniul nuclear la Greenpeace Ucraina, într-un interviu.

Planurile exacte ale Moscovei rămân neclare. Nu se știe dacă dorește să opereze centrala într-o Ucraină postbelică sau vrea să facă acest lucru în timp ce luptele sunt încă în desfășurare. În ambele scenarii, notează experții, Rusia mai are de construit câteva linii pentru a conecta centrala din Zaporojie la propria rețea electrică, un proces care necesită timp.

Donald Trump s-a arătat interesat să preia centralele nucleare ucrainene sub controlul SUA, invocând preocupări legate de siguranță și potențialul lor economic. În aprilie, Casa Albă a prezentat Kievului și aliaților săi un plan de pace, prin care solicita Rusiei să returneze centrala Ucrainei, dar sub gestiunea SUA. În baza planului, instalația urma să furnizeze electricitate atât pentru Ucraina, cât și pentru Rusia.

Rusia a respins categoric propunerea, iar recenta construcție a liniilor electrice sugerează că își propune nu numai să o păstreze, ci să o și utilizeze pentru a alimenta propria rețea.

Construită în epoca sovietică, instalația din Zaporojie este cel mai mare complex nuclear din Europa. Cele șase reactoare ale sale pot genera până la șase gigawați de electricitate — suficient pentru a alimenta întreaga Portugalie — și au furnizat aproape un sfert din energia electrică a Ucrainei înainte de începerea războiului în 2022.

Centrala se află în partea controlată de Rusia a regiunii Zaporojie din sudul Ucrainei, periculos de aproape de liniile frontului, ceea ce face imposibilă funcționarea în siguranță. Toate cele șase reactoare au fost închise treptat după ce Rusia a ocupat amplasamentul, ultimul închizându-se în 2023.