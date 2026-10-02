Rusia „face Kievul bucăți”. Ședință de criză în capitala ucraineană, unde situația este „foarte dramatică”

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a declarat că orașul se află într-o „situație foarte dramatică” din cauza atacurilor rusești cu rachete și drone, care lovesc „infrastructura critică, logistica, locuințele” și alte obiective esențiale”, potrivit BBC.

Intensificarea atacurilor „face Kievul bucăți”, a avertizat primarul capitalei ucrainene.

Consiliul de apărare al Kievului a organizat vineri o ședință de criză, după loviturile rusești asupra unui pod, care au provocat haos în trafic. Centrele de date au fost lovite și ele recent, o situație care a dus la întreruperi ale conexiunii la internet.

„Vorbim despre supraviețuire”, a spus Klitschko la ședința de vineri, la care au participat înalți oficiali militari, din domeniul securității, al celui pentru situații de urgență și din poliție.

Scopul Rusiei este „să semene panică”, a adăugat el, subliniind că orașul „va rezista – dar numai prin eforturile comune ale celor care o iubesc și au grijă de ea”.

Pod major din oraș, lovit de patru ori în două zile

În cursul nopții, forțele ruse au lovit cu drone Pivdennîi (Sud), unul dintre podurile-cheie ale Kievului. În această seară a fost lovit din nou, pentru a patra oară în două zile.

Este vorba despre una dintre principalele rute de transport peste râul Nipru, care desparte partea vestică a Kievului de cea estică.

Atacurile au dus la suspendarea circulației rutiere și a transportului cu metroul în zona podului și există restricții și pe celelalte două poduri principale din oraș.

O persoană a fost ucisă într-un atac asupra unei clădiri rezidențiale din oraș în cursul nopții, conform serviciului de stat pentru situații de urgență al Ucrainei, DSNS.

Rușii „vor ca oamenii să fugă din orașele lor”, spune Zelenski

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Putin a decis la începutul lui septembrie că „acum nu mai există reguli” în atacurile asupra Ucrainei.

„Rușii nu au reușit să ne ocupe. Așa că acum desfășoară atacuri masive și ucideri în masă. Vor să ne distrugă podurile… centrele de date, internetul, rețelele mobile, spitalele, grădinițele, școlile, universitățile – totul. Vor ca oamenii să fugă din orașele lor”, a declarat Zelenski într-un interviu pentru Financial Times.

Președintele rus Vladimir Putin susține că forțele sale atacă ținte economice ucrainene ca răspuns direct la loviturile Ucrainei asupra rafinăriilor de petrol ale Rusiei și asupra navelor sale din Marea Neagră.

„Acum primim apeluri din toate direcțiile: «hai să ne oprim». Însă ei au început”, a afirmat Putin, joi, în marja unui forum de politică externă la Valdai.