Rusia încearcă să bruieze sistemul Starlink al lui Elon Musk cu un nou sistem complex de război electronic

Forțele ruse încearcă să contracareze atacurile ucrainene cu drone de rază medie prin camuflarea transporturilor și instalarea unor sisteme puternice de bruiaj menite să perturbe sistemul de internet prin satelit Starlink al lui Elon Musk, au declarat pentru Reuters comandanți și operatori ucraineni de drone.

Dezvoltarea de către Kiev a dronelor de rază medie, capabile să lovească ținte aflate la zeci de kilometri în spatele liniei frontului cu precizie și la costuri reduse, multe dintre ele fiind ghidate prin Starlink, a transformat radical războiul din Ucraina.

În cadrul unei campanii coordonate de lovituri cu drone de rază medie desfășurate anul acesta, Ucraina a atacat linii de aprovizionare, depozite de combustibil, instalații de apărare antiaeriană și centre de comandă, perturbând logistica forțelor ruse și provocând o penurie severă de combustibil în Crimeea ocupată de Rusia.

Însă Rusia încearcă să dezvolte acum numeroase metode pentru a încerca să contracareze aceste lovituri cu rază medie, au declarat patru comandanți și piloți de drone unei echipe Reuters care a vizitat Regimentul 422 de Sisteme Fără Pilot al Ucrainei în timpul unei misiuni în regiunea Zaporojie din sudul țării.

Sisteme de bruiaj

Potrivit acestora, metodele folosite de Rusia pentru a proteja combustibilul și alte provizii militare variază de la ascunderea transporturilor în vehicule civile până la utilizarea unor sisteme sofisticate de război electronic care blochează conexiunile folosite pentru ghidarea dronelor.

Rusia a instalat sisteme de bruiaj în apropierea unor localități și obiective militare, inclusiv unele capabile să perturbe sistemele Starlink operate de compania SpaceX a lui Musk, au afirmat aceștia.

Majoritatea misiunilor ucrainene cu drone de rază medie sunt desfășurate prin Starlink, care permite unui pilot să comunice de la distanță cu drona și era considerat până acum în mare măsură imun la bruiaj.

Serhii Beskrestnov, consilier al Ministerului ucrainean al Apărării, afirmă că Rusia desfășoară un sistem de bruiaj numit „Volna Kupol Garant”, care emite un semnal suficient de puternic pentru a destabiliza conexiunea Starlink pe o suprafață de aproximativ 20 de kilometri pătrați. El a adăugat că până în prezent au fost identificate aproximativ 10 astfel de sisteme.

Militarii ucraineni contraatacă

Cu toate acestea, sistemul a devenit el însuși o țintă importantă pentru echipele ucrainene de drone, dornice să elimine orice obstacol din calea zborurilor lor.

Regimentul 422 a participat la operațiuni în care au fost lovite două dintre aceste sisteme, inclusiv unul care a fost atacat la doar câteva ore după ce a fost identificat, într-o misiune comună cu serviciul de securitate SBU, potrivit lui Kolesnyk.

O înregistrare video a unuia dintre atacuri a surprins o explozie puternică în momentul în care o dronă a lovit un amplasament care conținea șase containere mari asemănătoare unor remorci.

422nd Separate Unmanned Systems Battalion "LUFTWAFFE" have now demonstrated the destruction of a second Russian "Volna Kupol Garant" electronic warfare system designed to disrupt Starlink communications.



According to Serhii "Flash" Beskrestnov, adviser to Ukraine's Minister of… pic.twitter.com/ABn9w5ZZfB — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) June 15, 2026

„Imediat ce am lovit acea instalație, dronele noastre echipate cu Starlink au putut zbura fără probleme”, a declarat un comandant de echipaj care folosește indicativul de apel „Dyryhent”.

Între timp, Musk a blocat accesul forțelor ruse la Starlink pentru a împiedica Moscova să folosească sistemul în propriile atacuri cu drone.

SpaceX nu a răspuns solicitării Reuters de a comenta informațiile.

Provizii militare rusești transportate cu vehicule civile

În timpul vizitei Reuters la Regimentul 422, militari ucraineni care au montat un focos încărcat cu explozibil de mare putere într-o dronă cu aripi. Motorul cu elice a „tușit” de câteva ori înainte de a porni în plină turație.

Lansată cu ajutorul unei catapulte, drona „Zozulia” („Cucul”) a zburat spre sud-est, în direcția Crimeei, sub acoperirea întunericului, având ca țintă o bază utilizată de piloții ruși de drone.

Kolesnyk și alți comandanți de drone au descris câteva dintre tacticile folosite de Moscova pentru a proteja combustibilul și alte provizii.

„Am lovit cisterne de apă și acestea au ars pentru că în interior era benzină”, a spus Kolesnyk. „Am lovit și camioane vopsite ca autospeciale pentru transportul laptelui, dar care transportau motorină”, a continuat el.

Potrivit comandanților ucraineni, forțele ruse deplasează acum convoaie mici de cisterne cu combustibil, protejate de camionete echipate cu mitraliere montate, folosesc drumuri secundare pentru a evita supravegherea și transportă proviziile în vehicule civile.

Serviciul ucrainean de informații militare a declarat pentru Reuters că forțele ruse folosesc autoturisme civile de dimensiuni mici, ATV-uri și motociclete pentru a transporta combustibil, muniție și provizii către linia frontului.

De asemenea, acestea utilizează adăposturi camuflate săpate în pământ, clădiri abandonate și construcții agricole pentru a ascunde proviziile și folosesc benzinării civile pentru depozitarea combustibilului destinat armatei, potrivit serviciului de informații de la Kiev.

Un soldat rus ține evidența proviziilor de combustibil, FOTO: Alexander Reka / Zuma Press / Profimedia

O evoluție importantă în războiul din Ucraina

Rob Lee, cercetător principal la Foreign Policy Research Institute din Statele Unite, a declarat că loviturile ucrainene cu drone de rază medie reprezintă probabil cea mai importantă evoluție de pe câmpul de luptă din acest an, însă Moscova începe să obțină unele succese în contracararea lor.

„Dacă vor reuși să extindă producția acestor sisteme de bruiaj, ar putea îngreuna desfășurarea campaniei de lovituri de rază medie”, a spus el.

În pofida impactului acestei campanii, ea nu a reușit să oprească atacurile aeriene devastatoare ale Rusiei asupra Ucrainei. Iar Rusia continuă să ocupe aproximativ o cincime din teritoriul ucrainean la patru ani de la invazia sa la scară largă și nu toate atacurile ucrainene cu drone se încheie cu succes.

Atunci când Regimentul 422 a lansat o dronă „RAM-2X” asupra unei cisterne cu combustibil în timpul vizitei Reuters, aceasta și-a ratat ținta, iar drona de supraveghere folosită pentru urmărirea camionului a fost doborâtă de un sistem rusesc de rachete sol-aer Tor.

„Cel puțin acum știm că este acolo”, a spus unul dintre membrii echipajului, care a introdus poziția sistemului Tor în sistemul digital ucrainean de desemnare a țintelor de pe câmpul de luptă, lăsând astfel o țintă pentru o altă zi.