Cel mai mare oraș din Crimeea anunță că nu mai există carburanți nici pe cartelă: „Nu are rost să stați la coadă la benzinării”

Stațiile de carburanți din Crimeea nu mai au ce să vândă. Foto: Sergei Malgavko / Zuma Press / Profimedia

Guvernatorul orașului Sevastopol din Crimeea, aflată sub control rus, a declarat miercuri că planurile de distribuire a benzinei raționalizate au fost amânate deoarece camioanele nu au putut transporta combustibilul în oraș, în urma recentelor atacuri ale Ucrainei asupra rutelor de aprovizionare, transmite Reuters.

Anunțul lui Mikhail Razvozhayev că cupoanele de raționalizare a benzinei nu pot fi onorate temporar a coincis cu declarațiile președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit cărora campania de lungă durată a Kievului care vizează activele energetice din Rusia și teritoriile anexate de aceasta și-a dovedit eficacitatea.

Crimeea, anexată ilegal de Rusia în 2014, cu mult înainte de invazia pe scară largă a Ucrainei de către Moscova în 2022, a introdus raționalizarea combustibilului luna trecută din cauza penuriei din peninsulă.

„Cisternele nu au venit azi-noapte”

„Din păcate, camioanele-cisternă nu au putut ajunge în oraș în această noapte”, a scris Razvozhayev pe Telegram, adăugând că joi se va acorda prioritate la realimentare transportului public și utilităților, vehiculelor de urgență și celor guvernamentale.

„Mă adresez tuturor: nu are rost să stați la coadă la… benzinării mâine”, a spus el miercuri seara, adăugând că cupoanele de raționalizare a combustibilului existente vor fi anulate și vor fi emise altele noi joi.

Peste douăzeci de drone ucrainene au fost doborâte în primele ore ale zilei de joi, într-un nou atac asupra Sevastopolului, al doilea oraș ca mărime din peninsulă și sediul flotei ruse din Marea Neagră, a scris ulterior Razvozhayev pe Telegram.

Penuria de combustibil din oraș survine pe fondul intensificării campaniei Ucrainei de atacuri cu drone și rachete cu rază medie și lungă de acțiune asupra instalațiilor industriale rusești, care au obligat deja Rusia să reducă producția, deși e cea de-a treia țară producătoare de petrol din lume.

„În ultimele luni, suntem deosebit de recunoscători pentru atacurile de la distanță medie: logistica militară rusă de pe întreg teritoriul ocupat temporar se află acum în raza de acțiune a dronelor ucrainene”, a spus Zelenski în discursul său de miercuri noapte.