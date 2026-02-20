Înființat în 2001, Muzeul Istoriei Gulagului prezenta vizitatorilor povestea vastei rețele de lagăre de muncă forțată din Uniunea Sovietică, precum și moștenirea acestora în Rusia modernă, cu artefacte adunate din toată țara. Acum, el va fi înlocuit de Muzeul Memoriei, care prezintă crimele comise de naziști în Al Doilea Război Mondial, anunță publicația independentă rusă The Moscow Times.

În noiembrie 2024, autoritățile din Moscova au declarat că Muzeul Istoriei Gulagului a fost închis temporar din cauza „încălcării normelor de siguranță împotriva incendiilor”. Directorul muzeului a fost înlocuit câteva luni mai târziu.

Oficiali de la vârful Kremlinului și serviciul de securitate FSB au stat în spatele deciziei de închidere a muzeului, a declarat anterior un oficial al guvernului de la Moscova pentru The Moscow Times, afirmând că numeroasele inspecții nu au detectat nicio încălcare a normelor de siguranță împotriva incendiilor.

Închiderea sa face parte din eforturile autorităților ruse de a minimiza represiunile din perioada sovietică, eforturi care s-au intensificat după invazia pe scară largă a Ucrainei din 2022, remarcă publicația rusă.

Astăzi, o scurtă declarație publicată pe site-ul Muzeului Istoriei Gulagului anunță că noul Muzeu al Memoriei „va acoperi toate etapele crimelor de război naziste din timpul Marelui Război Patriotic”, referindu-se la Frontul de Est al celui de-al Doilea Război Mondial.

Președintele Vladimir Putin a evocat în mod regulat istoria celui de-al Doilea Război Mondial pentru a justifica invadarea Ucrainei, susținând că aceasta era necesară pentru a „denazifica” Ucraina și a opri „genocidul” împotriva populației vorbitoare de limbă rusă din estul Ucrainei, ocupat parțial. Kievul și aliații săi occidentali au respins aceste argumente.

Directoarea Muzeului Memoriei a definit misiunea noii instituții ca fiind „cultivarea unei puternice respingeri a nazismului în toate formele sale în generația actuală”.