Rusia își extinde discret rețeaua de spionaj la Viena. Orașul, descris drept un „hub” pentru operațiunile din Europa

Rusia și-a intensificat discret operațiunile de informații la Viena, profitând de lacunele legislative și de statutul de neutralitate al Austriei pentru a-și extinde ceea ce oficialii occidentali descriu drept una dintre cele mai mari platforme clandestine de interceptare a comunicațiilor din Occident, relatează Financial Times, conform Moscow Times.

În timp ce mai multe state europene au expulzat sute de diplomați ruși după invazia Moscovei în Ucraina, aproximativ 500 de diplomați ruși se află încă în Austria, iar autoritățile cred că circa o treime dintre aceștia desfășoară activități de informații, potrivit publicației.

Numeroase antene satelit au apărut, în ultimii doi ani, pe acoperișurile unor clădiri deținute de statul rus în Viena, inclusiv în locații care nu au statut diplomatic.

„Este una dintre principalele noastre îngrijorări legate de activitatea Rusiei aici. Știm că au vizat comunicațiile guvernamentale și militare ale NATO cu echipamentele de care dispun”, a declarat pentru FT un diplomat european de rang înalt, sub protecția anonimatului.

„Viena a căpătat o importanță foarte mare pentru ei… este centrul lor operațional în Europa”, a continuat acesta.

O antenă și-a schimbat orientarea în perioada Conferinței de Securitate de la München

Un punct-cheie este un vast complex rusesc de pe malul Dunării, poreclit în glumă „Russencity”, a cărui amplasare oferă acces avantajos la comunicațiile prin satelit, potrivit unor cercetători din Viena citați de FT.

Deși antenele satelit sunt utilizate în mod obișnuit pentru comunicații diplomatice, un oficial occidental din domeniul informațiilor a spus că instalațiile rusești din Viena sunt folosite mai activ pentru monitorizarea semnalelor provenite de la mai mulți sateliți.

Într-un caz, o antenă mare de pe acoperiș a fost observată schimbându-și orientarea în perioada Conferinței de Securitate de la München din februarie, revenind ulterior la poziția inițială după încheierea evenimentului, se arată în raport.

Austria găzduiește mai multe organizații internaționale, inclusiv ONU, OSCE, AIEA și OPEC, ceea ce face din Viena o țintă de mare interes pentru activitățile de informații.

„Capacitățile tehnice și alinierea adaptabilă a stațiilor SIGINT ale Federației Ruse (din Viena, n.r.) reprezintă un risc semnificativ de securitate în domeniul contraspionajului”, a avertizat serviciul austriac de informații interne.

Cu toate acestea, deși legislația austriacă limitează urmărirea penală a spionajului la cazurile care vizează interesele naționale, un oficial austriac a declarat pentru FT că Viena împărtășește informații despre activitățile suspecte ale Rusiei cu partenerii săi europeni.

