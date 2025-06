Rusia își modernizează instalațiile nucleare din apropierea granițelor cu Europa. Ce arată imaginile din satelit

Imagini din satelit arată că Rusia și-a extins și modernizat cel puțin cinci instalații nucleare în apropierea granițelor cu Europa în ultimii ani, a relatat luni postul suedez de televiziune SVT, citând imagini noi obținute de la Planet Labs.

Una dintre cele mai notabile evoluții se înregistrează în Kaliningrad, unde baza militară rusă, despre care există suspiciuni în Occident că ar adăposti arme nucleare, a trecut printr-o reconstrucție semnificativă, scriu Kyiv Independent și Agerpres.

Imaginile realizate în mai 2025 arată adăugarea unui gard triplu, unor clădiri noi și unor echipamente avansate de comunicații. Ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, declarase anterior că aici ar putea fi depozitate până la 100 de focoase nucleare tactice.

Kaliningrad, exclavă rusă militarizată între Polonia și Lituania, reprezintă o preocupare majoră pentru NATO din cauza sistemelor sale avansate de rachete și a infrastructurii nucleare în expansiune.

Baza Osipovici din Belarus, un fost depozit de arme nucleare sovietic, este, de asemenea, în curs de renovare. Imagini din satelit arată noi instalații de apărare antiaeriană și o platformă de încărcare modernizată pentru logistica feroviară.

În Novaia Zemlia, arhipelag îndepărtat din Arctica, asociat de mult timp cu testele nucleare din perioada sovietică, au apărut mai multe clădiri noi, consolidând rolul său de potențial loc de desfășurare a viitoarelor activități de testare.

Conform imaginilor, în Peninsula Kola, în apropierea granițelor cu Finlanda și Norvegia, Rusia a construit aproximativ 50 de buncăre de depozitare pentru rachete balistice care pot fi lansate de pe submarine și un debarcader specializat pentru încărcarea acestor rachete.

