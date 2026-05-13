Fostul oficial britanic care a spus „Trebuie să distrugem blestematul ăla de pod”, pus pe lista persoanelor căutate de Rusia

Rusia l-a inclus pe fostul ministru britanic al Apărării, Ben Wallace, pe lista persoanelor căutate, în legătură cu o anchetă penală pe care nu a dezvăluit-o, a anunțat miercuri presa de stat, citând baza de date a Ministerului de Interne de la Moscova, potrivit Reuters.

Wallace a ocupat funcția de ministru al Apărării al Regatului Unit înaintea invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina în 2022 și până în august 2023, moment din care a continuat să pledeze pentru intensificarea sprijinului militar acordat Kievului și a condamnat agresiunea rusă.

Relatările presei de stat nu au oferit detalii suplimentare cu privire la dosarul împotriva lui.

Comentând această măsură, Wallace a declarat: „Nu sunt surprins de această ultimă manevră a Rusiei, într-un moment în care Kremlinul eșuează atât pe plan intern, cât și pe plan extern.”

„Întreaga lume știe că Rusia a invadat ilegal Ucraina acum patru ani”, a afirmat el, într-un email, acuzând Kremlinul că „trimite mii de tineri ruși la moarte, totul de dragul ego-ului (președintelui Vladimir) Putin.”

În octombrie anul trecut, un parlamentar regional rus a cerut ca Wallace să fie inclus pe lista internațională a persoanelor căutate de Rusia, din cauza comentariilor pe care acesta le-a făcut la Forumul de Securitate de la Varșovia cu privire la Crimeea, peninsulă ucraineană pe care Rusia a anexat-o în 2014.

În cadrul forumului din septembrie, Wallace a recomandat sprijinirea Ucrainei în efectuarea unui atac militar asupra podului care leagă sudul Rusiei de Crimeea.

„Trebuie să ajutăm Ucraina să dispună de capacități cu rază lungă de acțiune pentru a face Crimeea neviabilă. Trebuie să sufocăm Crimeea. Și dacă vom face asta, cred că Putin își va da seama că are ceva de pierdut”, a spus el. „Trebuie să distrugem blestematul ăla de pod”, a adăugat Wallace la acel moment

Nu este clar câți oficiali străini sau personalități publice se află în baza de date a Ministerului rus de Interne cu privire la persoanele căutate. În 2024, publicația independentă Mediazona a scris că lista includea zeci de politicieni și oficiali europeni.

Moscova a condamnat în contumacie unii oficiali și jurnaliști, dar dosarele sunt în mare parte simbolice.